Вдалий рік для Lamborghini: багатії нудяться та купують розкішні авто

Пандемія, закриття заводів та перебої із поставками загалом негативно вплинули на авторинок. Однак Ferrari, Bentley і Lamborghini б'ють власні рекорди продажів.

У США загальний обсяг продажів легкових автомобілів торік знизився на 10% порівняно з 2019 роком. Але продажі автомобілів вартістю понад 80 000 доларів у четвертому кварталі збільшилися вдвічі.

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Я займаюся цим бізнесом 40 років, і я ніколи не бачив чогось схожого,

– каже Браян Міллер, президент Manhattan Motors, що продає дорогі авто.

Рекорди виробників класу люкс

Для Bentley 2020 рік став найкращим за його 101-річну історію. Він продав понад одинадцять тисяч автомобілів і позашляховиків. Це трохи більше, ніж у 2019 році, який вже вважався рекордним. Лише в Китаї продажі Bentley зросли приблизно на 50%.

Італійський виробник суперкарів Lamborghini продав 7 430 автомобілів і позашляховиків, що на 9,5% менше порівняно з 2019 роком. Відтак 2020 рік став найприбутковішим за всю історію бренду та другим за кількістю продажів.

Ferrari пережили зупинку заводу на сім тижнів, а обсяг продажів впав на 10%. Втім рекордним для автовиробника став четвертий квартал. Це стосується і продажів, і доходів, і замовлень.

Чому дорогі авто стали купувати частіше

Віцепрезидент з аналітики даних у компанії JD Power Тайсон Джоміні вважає, що вагому роль відіграло зростання на фондовому ринку. Мовляв, заможні люди не мали змоги витратити гроші на поїздки, тому зосередилися на предметах розкоші, зокрема і дорогих машинах.

Попит зріс, вважає Джоміні, і через молодих покупців, а саме технарів-мілленіалів.