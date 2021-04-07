З вбудованим мікрофоном та вентилятором: Will.i.am продаватиме розумні маски

Джерело:CNN
Учасник Black Eyed Peas, репер Will.i.am представив XUPERMASK – технологічну версію медичної маски, яка коштуватиме майже триста доларів
XUPERMASK надійде у продаж 8 квітня і буде зручною для людей, що носять окуляри та слухають музику. Ціна винаходу – 299 доларів.
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XUPERMASK Will.i.am розробив спільно із компанією Honeywell та дизайнером Хосе Фернандесом, який створив костюми для SpaceX Ілона Маска.
Його справжнє ім'я – Вільям Джеймс Адамс. Американський співак і музичний продюсер є одним із творців та солістів відомого гурту Black Eyed Peas. Був тренером американського "Голосу", власник продюсерської компанії "will.i.am Music Group".
Will.i.am давно цікавиться технологіями. Він інвестував у Tesla та Beats Electronics, а в 2011 році став креативним директором в корпорації Intel. Його власна компанія i.am + придбала кілька технологічних стартапів.