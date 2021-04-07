Учасник Black Eyed Peas, репер Will.i.am представив XUPERMASK – технологічну версію медичної маски, яка коштуватиме майже триста доларів

XUPERMASK надійде у продаж 8 квітня і буде зручною для людей, що носять окуляри та слухають музику. Ціна винаходу – 299 доларів.

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Вигляд та функції

Маска виконана із тканини та силікону , має регульовані ремінці та випускатиметься у двох кольорах: чорному та білому.

, має регульовані ремінці та випускатиметься у двох кольорах: чорному та білому. XUPERMASK обладнана світлодіодною підсвіткою, Bluetooth та кріпленням для бездротових навушників. Вбудований мікрофон та система, яка глушить шум, дозволить власнику девайсу безперешкодно спілкуватися, не знімаючи маски .

. Якісне повітря забезпечать змінні HEPA-фільтри та вбудовані тришвидкісні вентилятори.

та вбудовані тришвидкісні вентилятори. У комплект маски входить футляр для перенесення, набір фільтрів, бездротові навушники та зарядний пристрій.

XUPERMASK Will.i.am розробив спільно із компанією Honeywell та дизайнером Хосе Фернандесом, який створив костюми для SpaceX Ілона Маска.

Чим займається Will.i.am

Його справжнє ім'я – Вільям Джеймс Адамс. Американський співак і музичний продюсер є одним із творців та солістів відомого гурту Black Eyed Peas. Був тренером американського "Голосу", власник продюсерської компанії "will.i.am Music Group".

Will.i.am давно цікавиться технологіями. Він інвестував у Tesla та Beats Electronics, а в 2011 році став креативним директором в корпорації Intel. Його власна компанія i.am + придбала кілька технологічних стартапів.