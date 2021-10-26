Вартість Tesla сягнула 1 трильйона доларів: як компанія потрапила в "елітний клуб"

Ринкова вартість компанії Tesla перевищила позначку в 1 трильйон доларів у понеділок, 25 жовтня. Це п'ята компанія, якій вдалося це зробити й потрапити в "елітний клуб".

Важлива угода для Tesla

Такого успіху компанія досягла завдяки новій угоді з продажу електромобілів. Акції Tesla виросли на 12,6% після того, як компанія уклала угоду про продаж 100 тисяч електрокарів компанії з прокату автомобілів Hertz.

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"Елітний клуб": що це Це група компаній, які досягли капіталізації в 1 трильйон доларів. Раніше у нього входили лише Apple, Microsoft, Amazon і Alphabet. Тепер приєдналася і Tesla.

Hertz заплатить 4,2 мільярда доларів за 100 000 Model 3 протягом наступних 14 місяців. Відтак кожен п'ятий автомобіль у прокаті Hertz буде електромобілем Tesla.

Електромобілі зараз є масовими, і ми тільки почали спостерігати зростання світового попиту та інтересу,

– сказав тимчасовий керівник Hertz Марк Філдс.

Проблема із зарядками

Автомобілі Tesla мають запас ходу близько 200 миль далі потрібно заряджати. Але в США не вистачає інфраструктури для зарядки. Тож орендна компанія Hertz також пообіцяла побудувати мережу зарядних станцій.

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