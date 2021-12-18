Увійшов би у список найбагатших людей України: Forbes оцінив статки Святого Миколая

У ніч з 18 на 19 грудня українці святкують День святого Миколая. Кількість подарунків, які добродій дарує дітям, за підрахунками "Fobes Україна", потребує чималих інвестицій.

Видання визначило, на якому місці Святий Миколай міг би опинитись у списку найбагатших українців, якби був реальною людиною і мав українське громадянство. Про можливі активи і статки героя всіх українських дітей – читайте далі.

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Подарунки від Миколая у 2021 році

Найчастіше герой кладе дітям під подушки солодощі та іграшки. В Україні, за підрахунками Forbes, у грудні 2021 року подарунки від нього отримають понад 7 мільйонів дітей, а їхня середня вартість складе 20 доларів. У Польщі, де Миколай також тримає монополію на ринку, подарунки коштуватимуть дорожче – у середньому 37 доларів для кожного з близько 6 мільйонів дітей.

Окрім Польщі та України, згадки про Святого Микола можна знайти, зокрема, у Хорватії, Чехії та Угорщині. У результаті на подарунки українським дітям піде близько 143 мільйони доларів, а польським – 212 мільйонів.

Активи Миколая

У підрахунку статків, видання окрім вартості подарунків також враховує виробничі потужності, які здатні забезпечити таке велике виробництво – рівною мірою іграшок та солодощів.

Активи Святого Миколая мають дисконт за непублічність, але водночас зростаючий коефіцієнт за дбайливе ставлення до довкілля, оскільки жодного повідомлення про їхню шкоду не зафіксовано.

За підрахунками Forbes, виторг кожного заводу міг би становити близько 177 мільйонів доларів. У підсумку, капіталізація кондитерського заводу Святого Миколая становила б 167 мільйонів доларів, а іграшкового – 289 мільйонів.

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Нерухомість

Резиденції Святого Миколая в Україні розташовані у:

Львові;

Полтаві;

селі Зиболки (Львівська область);

селі Поляниця (Івано-Франківська область);

селі Осички (Одеська область).

Видання зазначає, що релігійні споруди у цій категорії не враховували.

Статки Миколая і місце у рейтингу

За підрахунками Forbes, статки Святого Миколая становили б близько 815 мільйонів доларів. Вони б складалися з:

подарунків дітям у грудні 2021 року – 354 мільйони доларів;

потужностей з виробництва іграшок – 289 мільйонів доларів;

заводів з виробництва солодощів – 167 мільйонів доларів;

нерухомості – 5 мільйонів доларів.

Таких показників вистачило б, щоб потрапити на 10 місце у рейтингу найбагатших людей України, який Forbes публікував у травні 2021 року.

Тоді Святий Миколай опинився б на сходинку нижче бізнесмена Олександра Яворського, статки якого оцінювали у 820 мільйонів доларів. При цьому Миколай витіснив би зі списку 10 найбагатших засновника агрокомпанії МХП Юрія Косюка.

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До слова, навіть в оновленому рейтингу, до якого б потрапили засновники Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко, а також співзасновник Revolut Влад Яценко, Святий Миколай посідав би почесне місце у першій двадцятці найбагатших людей України.