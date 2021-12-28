"Уся галузь може зупинитись": виробники молока б'ють на сполох і просять Зеленського про пільги
Джерело:24 канал
Ключові українські виробники молока звернулись до Володимира Зеленського з проханням встановити пільгові тарифи на газ.
За підрахунками Спілки молочних підприємств України (СМПУ), у січні вартість блакитного палива становила 4,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а нині – 59 – 62 тисячі. Це зробило виробництво молока збитковим і загрожує зупинкою підприємств галузі.
Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно
Що молочні виробники просять у Зеленського
Керівники молочних підприємств просять президента встановити пільговий тариф на природний газ у розмірі 32 тисячі гривень за тисячу кубометрів.
Актуальне подорожчання енергоносія біль ніж у 10 разів становить близько 25% собівартості виробництва, що невдовзі призведе до глибокої кризи у молочній галузі і неможливості молокозаводів продовжувати роботу.
Молокопереробні підприємства не в змозі перекрити космічні тарифи на газ підвищенням відпускних цін, адже купівельна спроможність населення є на низькому рівні,
– йдеться у зверненні СМПУ.
Крім того, у повідомленні зазначається, що торговельні мережі відмовляються перепідписувати нові договори, у яких передбачене значне зростання цін на молочну продукцію.Довідка. СМПУ – організація, що об'єднує молокопереробні підприємства України, чия сукупна частка на вітчизняному ринку перевищує 75%.
До слова, на думку представників молочних підприємств, пільговий тариф на газ дасть змогу українським виробникам продовжити діяльність та уникнути продовольчої кризи.
Лист виробників молока до Володимира Зеленського / Фото СМПУ
Нагадаємо, що днями раніше про загрозу призупинення виробництва через надвисокі ціни на газ попереджала й інша галузь – спілка кондитерських підприємств "Укркондпром".