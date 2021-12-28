За підрахунками Спілки молочних підприємств України (СМПУ), у січні вартість блакитного палива становила 4,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а нині – 59 – 62 тисячі. Це зробило виробництво молока збитковим і загрожує зупинкою підприємств галузі.

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Що молочні виробники просять у Зеленського

Керівники молочних підприємств просять президента встановити пільговий тариф на природний газ у розмірі 32 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Актуальне подорожчання енергоносія біль ніж у 10 разів становить близько 25% собівартості виробництва, що невдовзі призведе до глибокої кризи у молочній галузі і неможливості молокозаводів продовжувати роботу.

Молокопереробні підприємства не в змозі перекрити космічні тарифи на газ підвищенням відпускних цін, адже купівельна спроможність населення є на низькому рівні,

– йдеться у зверненні СМПУ.

Крім того, у повідомленні зазначається, що торговельні мережі відмовляються перепідписувати нові договори, у яких передбачене значне зростання цін на молочну продукцію.

Довідка. СМПУ – організація, що об'єднує молокопереробні підприємства України, чия сукупна частка на вітчизняному ринку перевищує 75%.

До слова, на думку представників молочних підприємств, пільговий тариф на газ дасть змогу українським виробникам продовжити діяльність та уникнути продовольчої кризи.





Лист виробників молока до Володимира Зеленського / Фото СМПУ

Нагадаємо, що днями раніше про загрозу призупинення виробництва через надвисокі ціни на газ попереджала й інша галузь – спілка кондитерських підприємств "Укркондпром".