За підрахунками Спілки молочних підприємств України (СМПУ), у січні вартість блакитного палива становила 4,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а нині – 59 – 62 тисячі. Це зробило виробництво молока збитковим і загрожує зупинкою підприємств галузі.
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Що молочні виробники просять у Зеленського
Керівники молочних підприємств просять президента встановити пільговий тариф на природний газ у розмірі 32 тисячі гривень за тисячу кубометрів.
Актуальне подорожчання енергоносія біль ніж у 10 разів становить близько 25% собівартості виробництва, що невдовзі призведе до глибокої кризи у молочній галузі і неможливості молокозаводів продовжувати роботу.
Молокопереробні підприємства не в змозі перекрити космічні тарифи на газ підвищенням відпускних цін, адже купівельна спроможність населення є на низькому рівні,
– йдеться у зверненні СМПУ.
Крім того, у повідомленні зазначається, що торговельні мережі відмовляються перепідписувати нові договори, у яких передбачене значне зростання цін на молочну продукцію.
До слова, на думку представників молочних підприємств, пільговий тариф на газ дасть змогу українським виробникам продовжити діяльність та уникнути продовольчої кризи.
Лист виробників молока до Володимира Зеленського / Фото СМПУ
Нагадаємо, що днями раніше про загрозу призупинення виробництва через надвисокі ціни на газ попереджала й інша галузь – спілка кондитерських підприємств "Укркондпром".