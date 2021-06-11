Однак зараз існує безліч занять, які можна виконувати у вільний час вдома та непогано заробляти. Читайте про ідеї, які допоможуть жінці поєднувати роботу та материнство.
До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень
Ба більше, декрет є ідеальним часом, аби знайти себе та зрозуміти, що ж подобається робити найбільше.
Особистий блог
Розвиток власного бренду в інстаграмі чи інших соцмережах є досить прибутковим заняттям. Якщо ви – відкрита людина, які подобається говорити на камеру, робити фото й писати тексти – це гарний варіант.
Основний заробіток у цій сфері приносить реклама. Звісно, це станеться не одразу, адже треба гарно продемонструвати себе та свою сторінку.
Важливо не розповідати про все на світі, а зайняти власну нішу. Ви точно чимось особливі – саме на цій родзинці варто робити акцент у блозі, адже люди обожнюють унікальність.
Жінка в декреті може реалізувати себе у блогерстві / Фото cossa
Продаж рукоділля
Якщо ви все ж надаєте перевагу роботі наодинці та спокою – можете спробувати себе у рукотворному мистецтві. Зокрема, можна:
- в'язати;
- вишивати;
- плести макраме;
- шити одяг та інше.
Якщо у цій сфері ми не надто професійні, можна легко опанувати техніку завдяки відео у ютубі. Існує безліч навчальних уроків, які є безкоштовними. Ще одна перевага – не потрібно бігти на курси, навчатись можна у вільний час вдома.
А продавати свої творіння можна легко в інтернеті, створивши сторінку в соцмережі.
Скрапбукінг – гарна ідея для бізнесу / Фото wattpad
Домашня випічка
Жінки, які люблять займатися кондитерською роботою, також можуть себе в цьому реалізувати. Домашні солодощі ніколи не втратять своєї актуальності, тому почніть готувати не лише для членів родини, але й для клієнтів. Наприклад, можна придумати своє фірмове тістечко, або ж випікати традиційні горішки зі згущеним молоком за бабусиним рецептом.
Якщо ж ви намагаєтесь схуднути – перетворіть це в успішну власну справу. Здорові смаколики зараз також дуже популярні. Зокрема, пастила.
Пастила стала досить популярною на ринку / Фото supersadovnik
Фріланс
Зараз існує чимало сайтів, де фрілансери знаходять свої проєкти. Ба більше, пандемія змінила світ, а тому зараз знайти віддалену роботу – значно простіше.
Ви можете виконувати, зокрема:
- веб-дизайн;
- переклад;
- написання статей;
- консалтинг чи багато іншого.
Фріланс став ще поширенішим в період пандемії / Фото digitalbroccoli
Салон краси вдома
Якщо ви завжди любили тему краси та фарбували подруг для фотосесій чи днів народжень – перетворіть це у роботу.
Ви можете спробувати себе в ролі:
- візажиста;
- перукаря;
- майстра манікюру;
- майстра з нарощування чи ламінування вій та в інших сферах.
Навички та власну клієнтську базу можна напрацювати. Ба більше, після декрету можна відкрити власний салон.
Ви можете надавати послуги краси вдома / Фото ukr.media