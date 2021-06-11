Однак зараз існує безліч занять, які можна виконувати у вільний час вдома та непогано заробляти. Читайте про ідеї, які допоможуть жінці поєднувати роботу та материнство.

До теми Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень

Ба більше, декрет є ідеальним часом, аби знайти себе та зрозуміти, що ж подобається робити найбільше.

Особистий блог

Розвиток власного бренду в інстаграмі чи інших соцмережах є досить прибутковим заняттям. Якщо ви – відкрита людина, які подобається говорити на камеру, робити фото й писати тексти – це гарний варіант.

Основний заробіток у цій сфері приносить реклама. Звісно, це станеться не одразу, адже треба гарно продемонструвати себе та свою сторінку.

Важливо не розповідати про все на світі, а зайняти власну нішу. Ви точно чимось особливі – саме на цій родзинці варто робити акцент у блозі, адже люди обожнюють унікальність.



Жінка в декреті може реалізувати себе у блогерстві / Фото cossa

Продаж рукоділля

Якщо ви все ж надаєте перевагу роботі наодинці та спокою – можете спробувати себе у рукотворному мистецтві. Зокрема, можна:

в'язати;

вишивати;

плести макраме;

шити одяг та інше.

Якщо у цій сфері ми не надто професійні, можна легко опанувати техніку завдяки відео у ютубі. Існує безліч навчальних уроків, які є безкоштовними. Ще одна перевага – не потрібно бігти на курси, навчатись можна у вільний час вдома.

Цікаво! Можете також звернути увагу на скрапбукінг. Це техніка оформлення альбомів, рамок та блокнотів різними природними і штучними елементами. Такі товари досить популярні на ринку.

А продавати свої творіння можна легко в інтернеті, створивши сторінку в соцмережі.



Скрапбукінг – гарна ідея для бізнесу / Фото wattpad

Домашня випічка

Жінки, які люблять займатися кондитерською роботою, також можуть себе в цьому реалізувати. Домашні солодощі ніколи не втратять своєї актуальності, тому почніть готувати не лише для членів родини, але й для клієнтів. Наприклад, можна придумати своє фірмове тістечко, або ж випікати традиційні горішки зі згущеним молоком за бабусиним рецептом.

Якщо ж ви намагаєтесь схуднути – перетворіть це в успішну власну справу. Здорові смаколики зараз також дуже популярні. Зокрема, пастила.



Пастила стала досить популярною на ринку / Фото supersadovnik

Фріланс

Зараз існує чимало сайтів, де фрілансери знаходять свої проєкти. Ба більше, пандемія змінила світ, а тому зараз знайти віддалену роботу – значно простіше.

Ви можете виконувати, зокрема:

веб-дизайн;

переклад;

написання статей;

консалтинг чи багато іншого.



Фріланс став ще поширенішим в період пандемії / Фото digitalbroccoli

Салон краси вдома

Якщо ви завжди любили тему краси та фарбували подруг для фотосесій чи днів народжень – перетворіть це у роботу.

Ви можете спробувати себе в ролі:

візажиста;

перукаря;

майстра манікюру;

майстра з нарощування чи ламінування вій та в інших сферах.

Навички та власну клієнтську базу можна напрацювати. Ба більше, після декрету можна відкрити власний салон.



Ви можете надавати послуги краси вдома / Фото ukr.media

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