Успіхи Tesla вражають аналітиків: проведено цікаве опитування

Лояльність до бренду Tesla зашкалює. Це позитивний фактор для компанії і її акцій, але він може змінитися, оскільки з конвеєрів автовиробників конкурентів сходить все більше електромобілів. Інвесторів своєю чергою цікавить наскільки лояльність до бренду чи її втрата впливатиме на вартість акції гіганта електромобілебудування.

Для того аби взнати тенденції ринку окремі аналітики ринку акцій проводять опитування власників автомобілів. Нещодавнє опитування 450 власників автомобілів Tesla показало дуже високий рівень прихильності автомобілістів до електромобілів компанії.

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Опитані аналітиком інвестиційної компанії Bernstein Тоні Сакконагі власники Tesla засвідчили, що 79% з них "з високою ймовірністю" куплять ще одну Tesla.

Результат Tesla дуже високий, але…

Майже 80% – це неймовірно високий показник. Для порівняння, бренд Lexus компанії Toyota Motor (TM) очолив звіт J.D. Powers по лояльності до люксових брендів за 2020 рік: 48% власників Lexus замінили б свій попередній автомобіль на інший Lexus.

Однак є певна різниця між "дуже ймовірно" в опитуванні Сакконагі та даними J.D. Powers, які засновані на реальних господарських операціях, проте бренд Tesla як і раніше виглядає дуже сильним.

Серед брендів масового ринку Subaru і Toyota зайняли найвищі місця у звіті J.D. Powers за 2020 рік з показниками повторної покупки близько 61% і 60%.

Tesla не була включена до звіту J.D. Powers за 2020 рік. У J.D. Powers не змогли відразу прокоментувати причину цього, але компанія тільки недавно почала продавати автомобілі в великих обсягах, а багато власників Tesla мають свої автомобілі лише кілька років, тому відносно небагато з них могли замінити свої автомобілі на новіші моделі.

Результати Tesla гірші минулих показників

Важливо відзначити, що результати Tesla нижче показників, отриманих Тоні Сакконагі у 2017 і 2019 роках. У 2017 році 82% власників Tesla заявили, що замінять свій автомобіль на інший Tesla. В опитуванні 2019 року цей показник склав 89%.

Він пояснює зниження декількома факторами. По-перше, власники Tesla користуються своїми автомобілями довше, ніж в попередньому опитуванні, тому первісна ейфорія, можливо, вже пройшла. По-друге, з'явилося значно більше електромобілів на авторинку. Більш ніж половина респондентів заявили, що вони розглянули б варіант придбання електромобіля від європейського бренду класу люкс.

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Китай – перспективний, але проблемний ринок для Tesla

Китай є найбільшим у світі ринком для нових автомобілів і нових електромобілів, тому лояльність до бренду там має значення. Нещодавно Tesla відкликала майже всі автомобілі, вироблені в Китаї, для оновлення програмного забезпечення, пов'язаного з функцією круїз-контролю. Попри те, що офіційно це класифікується як "відкликання", автомобілі Tesla не потрібно відправляти в сервісний центр. Проблема буде усунена за допомогою оновлення програмного забезпечення по повітрю.

Китай є потенційною проблемою для Tesla, як показують дані, хоча там було опитано всього 32 власники. Тоні Сакконагі виявив, що 50% власників Tesla планують замінити свій автомобіль на інший Tesla, а 35% сказали, що навряд чи зроблять це.

Акції Tesla зростають

Станом на 1 липня акції Tesla коштують 679,70 долари за одиницю.

Зріст акцій Tesla триває / Фото Nasdaq

Попри те, що зараз вартість акцій американського гіганта автомобілебудування просіла після максимумів, які компанія фіксувала на початку 2021 року, за останній рік акції виробника електромобілів Tesla зросли більш ніж на 200%.