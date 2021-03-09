Успіх – це не про інвестиції, – стартап відмовився від пропозиції в 30 мільйонів доларів

Французькому стартапу Lemlist запропонували інвестицію у розмірі 30 мільйонів доларів. З них 15 мільйонів особисто мали отримати співзасновники. Чому компанія відмовилася від цієї пропозиції, читайте на Бізнес 24.

Lemlist: що це за стартап

Lemlist – це SaaS-платформа, яка допомагає у сферах продажу та маркетингу контактувати через холодні e-mail, а в перспективі й через телефонію.

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Стартап заснували у Франції у 2018 році Гійом Мубеш, Віані Лекруа і Француа Лекруа.

Інвестиції і Lemlist

З моменту заснування стартап жодного разу не залучав інвестиції і весь час розвивався за принципом бутстрапінга (тобто без сторонньої фінансової допомоги).

Попри це, у 2021 році Lemlist вдалося дійти до позначки в 5 мільйонів доларів щорічного регулярного доходу.

Динаміка у сервісу дуже хороша – з 4 мільйонів до 5 мільйонів доларів доходу Lemlist виріс тільки за останні півтора місяця. Щорічно дохід Lemlist зростає у двозначних числах,

– розповів Ілля Азовцев, працівник компанії.

Пропозиції про інвестиції надходили засновникам багато разів, однак вони завжди їх відхиляли, оскільки вірили, що зможуть самостійно побудувати масштабований бізнес, не розмиваючи структуру власності компанії.

У Lemlist працює 30 осіб, з яких четверо – це українці. Кількість співробітників постійно росте. Цікаво, що компанія не має свого офісу, а співробітники працюють віддалено і проводять тімбілдинги з різних країн.



Працівники Lemlist на тімбілдингу / Lemlist

Як компанія привернула увагу інвесторів

Гійом Мубеш веде канал на YouTube, на якому ділиться секретами зростання компанії і всім, що пов'язано з бізнесом.

На початку 2021 року, він взяв інтерв'ю у 5 засновників успішних французьких стартапів, які сумарно залучили на свої проєкти 568 мільйонів доларів.

Три роки тому мій друг запитав мене, скільки інвестицій ми підняли. І я відповів – нуль. Він відповів: "Тоді це не стартап",

– пригадує Гійом Мубеш.

"Успішність стартапу залежить від того, скільки грошей він залучив. Але при цьому 75% профінансованих стартапів провалюються, таким чином інвесторські гроші просто зникають," – зазначає Гійом.

Оскільки, на думку співзасновника, увага ЗМІ та громадськості прикута лише до стартапів з крупними інвестиціями в незалежності від їх успіху, він вирішив поекспериментувати.

Він опублікував челендж у фейсбуці: чи зможе Lemlist за два тижні залучити 20 мільйонів доларів інвестицій?

Результати челенджу та пропозиція інвесторів

Перше пропозиція надійшла від Storm Ventures у розмірі 20 мільйонів доларів. Пропозицію співзасновники відкинули, однак після цього отримали й безліч інших – а саме понад 50 листів від інвесторів.

Один з інвесторів запропонував Lemlist 30 мільйонів доларів інвестицій, з яких 15 мільйонів – кешаут. Тобто співзасновники отримали б по 5 мільйонів доларів для власних потреб. Та й ця пропозиція не змінила ставлення команди до інвестицій.

Однозначно Lemlist вдалося привернути увагу до себе. Великі французькі ЗМІ написали про них, а відео на ютубі зібрало понад 20 тисяч переглядів менш ніж за тиждень. Компанія продовжує виборювати шлях власними силами та зберігати контроль за тими, хто її заснував.

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