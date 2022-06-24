Уряд запускає ще 3 програми грантів для переробної галузі та IT: хто та скільки зможе отримати

Нещодавно уряд затвердив три програми безповоротної грантової підтримки бізнесу у межах нової ініціативи "єРобота". Сьогодні, 24 червня, Кабмін додав до них ще три нові проєкти.

Про умови участі у нових програмах розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. 24 канал передає деталі.

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Шмигаль про нові програми підтримки українського бізнесу

Очільник українського уряду Денис Шмигаль наголосив, що головне завдання тут і зараз для всіх – це наближати перемогу України у війні проти Росії. Нова економічна політика при цьому є надважливим елементом для досягнення такого результату.

Посадовець підкреслив, що уряд вже прийняв документи про запуск програми "єРобота", і тепер запускає ще три нові програми підтримки відкриття українцями власного бізнесу у її межах. Вони спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів громадян та розвиток української економіки.

Гранти для переробних підприємств

Першою з переліку нових грантових програм є безповоротне фінансування створення та розвитку переробних підприємств. Це може бути бізнес, зокрема, у таких галузях:

деревообробка;

меблеве виробництво;

металообробка;

агропереробка;

виробництво будівельних матеріалів тощо.

Держава надасть до 8 мільйонів гривень допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проєкти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Головні вимоги до отримувачів – створення не менше ніж 25 нових робочих місць і сплата податків,

– пояснив Шмигаль.

До слова, люди, які хочуть отримати такий грант, повинні презентувати робочу ідею, чіткий бізнес-план, а також залучити й власні кошти на свою справу. Для перших заявників власний внесок має скласти 30%. Крім того, тут існує можливість отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 мільйонів гривень.

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Програма для фахівців з IT-сектору

Наступна програма може бути цікавою для представників сфери IT та стартаперів у галузі високих технологій. Уряд пропонує від 750 тисяч до 3,5 мільйонів гривень українським стартапам. Адмініструватиме програму державний Український фонд стартапів, використовуючи власний досвід. Перелік головних вимог до претендентів на фінансування при цьому короткий:

створення щонайменше 5 робочих місць;

акцент на розробці нових саме нових технологій та рішень.

Україна – це країна, яка має живе інноваційне середовище, країна, де є величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави,

– підкреслив прем'єр-міністр.

Навчання IT-спеціалістів

Остання затверджена 24 червня програма називається "Старт в IT". Вона передбачає стипендії у розмірі до 30 тисяч гривень на навчання й отримання навичок в IT-сфері за такими напрямками:

молодший розробник;

дата-аналітик;

графічний дизайнер.

Важливо, що кошти у межах цієї програми можна буде витратити винятково на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації. Планується, що таким чином держава надасть можливість розпочати кар'єру в IT 60 тисячам українців. При цьому бюджет програми становить 1,8 мільярда гривень.

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Зазначається, що ця програма створена не для студентів і не для готових IT-фахівців, а для людей, які мають попередній досвід роботи, втім зараз, наприклад, втратили місце праці і хочуть опанувати нові навички.

Ми хочемо, аби люди залишались жити та працювати в Україні, бачили тут можливості й перспективи. Саме на це і спрямована програма "єРобота". Поступово у Дії з'являться можливість та деталі, як податися на кожен із цих грантових проєктів – все буде зручно, швидко і прозоро,

– підсумував Шмигаль.

Додамо, що прем'єр наголосив на важливості підтримати український бізнес в умовах війни, адже це означає підтримку української економіки та армії. Тому посадовець закликав всіх купувати саме українські товари, використовувати українські матеріали та надавати пріоритет українській продукції торговим мережам.

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