Сьогодні, 21 червня, уряд затвердив три програми грантового фінансування. Ще 3 програми схвалять найближчим часом.

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Важливий акцент усіх цих програм – створення нових робочих місць та можливість оформлення заяви онлайн на отримання гранту. Усі ці програми об'єднали під загальною назвою "єРобота".

Загалом на ці 3 програми проєкту "єРобота" держава виділить 16 мільярдів гривень. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять іноземні партнери.

Одним із центральних елементів стратегії стане підтримка малого та середнього бізнесу. Ми вже знизили податки, дали можливість отримувати кредити під 0%, запровадили декларативний принцип роботи за ліцензіями, скасували більшість перевірок. Тепер уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів,

– заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Українці зможуть отримати до 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу

У межах нової урядової програми "єРобота" українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти у розмірі до 250 тисяч гривень.

Будь-який українець, який не працює на інших підприємствах, не веде інший бізнес, має бізнес-план і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Загалом держава планує видати 20 тисяч грантів за рік на запуск будь-якого мікробізнесу, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 мільярдів гривень.

Довідка. Для отримання гранту потрібно буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план. Впродовж 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту, і грантові кошти перерахують на ваш рахунок, якщо він відповідатиме вимогам програми.

Важливо врахувати, що держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти і частково оплатити оренду. Але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде, оскільки банк контролюватиме відповідність платежів затвердженому бізнес-плану.

Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 мільйонів гривень. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Ми даємо можливість кожному, хто готовий створювати новий бізнес, нові робочі місця в Україні, зробити це зараз. Ми віримо в те, що малий і середній бізнес – це основа успішної країни. І цю віру та філософію ми закладаємо у нашу нову програму,

– наголосив Шмигаль.

Дві наступні програми безповоротних грантів стосуються аграрної сфери

Ще 2 програми безповоротних грантів налаштовані на розвиток аграрної сфери. Це створення садів і теплиць.

За програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту – від 5 до 7 мільйонів гривень. Очікувана кількість грантів – 3 тисячі на рік. Загальний бюджет програми – 7 мільярдів гривень.

Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Враховуючи, що сума гранту за цією програмою значно вища, то вводиться принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% – сам підприємець.

Для того, щоб отримати грант, потрібно теж подати заявку через Дію або уповноважений банк. Ключова вимога – працевлаштування робітників та сплата податків.

Очікується, що ця програма буде дійсно успішною, адже створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню нашого експорту та насиченню українського ринку якісними продуктами.

Остання програма – підтримка садівництва

Остання програма, яку нині затвердив уряд, це гранти на підтримку садівництва, ягідництва та виноградарства. Мовиться про часткову компенсацію вартості садів. Держава надаватиме від 300 до 400 тисяч гривень на 1 гектар садів. Це близько 70% від середньої вартості висадки.

Очікувана кількість грантів буде йти не за кількістю підприємств, а по площі насаджень. Наразі мовиться про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Загальний бюджет програми – 4 мільярди гривень. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років.

Проєкт вашого саду може бути від 1 до 25 гектарів. Кошти також надаватимуть не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.

Найближчим часом уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфері.

Сферу зайнятості також реформують

Разом із запуском програми грантового фінансування для створення нових бізнесів уряд запускає реформу всієї сфери зайнятості. Уряд затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які впродовж 30 днів не працевлаштовані, будуть залучені до суспільно корисних робіт .

. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні – визначатиме місцева влада.

Ця праця буде оплачуватися у розмірі мінімальної зарплати.

Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту,

– пояснили в уряді.

Зауважимо, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

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