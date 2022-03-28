Уряд вирішив активніше евакуйовувати підприємства на захід України

Кабмін видав розпорядження, яким затвердив план невідкладних заходів щодо переміщення підприємств, яким потрібно, на захід України. Мовиться про ті, де зараз йдуть активні бойові дії або є їх небезпека.

Алгоритм дій від уряду треба виконати до кінця березня. План включає певні пункти, повідомляє 24 канал.

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Що пропонує Кабмін

Першочергово хочуть визначити, скільки підприємств потребують розміщення на безпечній території.

Відповідно тоді треба визначити, скільки є вільних виробничих площ для використання і створити єдину базу даних.

Тоді підготувати пропозиції щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Надалі потрібно:

Сприяти оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій.

Розробити механізм відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення Укрпоштою без окремих кошторисів.

Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до комунікацій.

Опрацювати питання щодо компенсацій підприємствам за підключення до електрики.

Вирішити перенесення строку сплати відсотків за кредитами чи позиками, які надали українські банки переміщеним підприємствам, щоб ті змогли відновити виробництво.

Опрацювати можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішити питання щодо критичного імпорту окремих товарів.

Спростити процедури надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств.

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