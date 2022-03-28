Уряд вирішив активніше евакуйовувати підприємства на захід України

28 березня 2022 , 09:36
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Кабмін видав розпорядження, яким затвердив план невідкладних заходів щодо переміщення підприємств, яким потрібно, на захід України. Мовиться про ті, де зараз йдуть активні бойові дії або є їх небезпека.

Алгоритм дій від уряду треба виконати до кінця березня. План включає певні пункти, повідомляє 24 канал.

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Що пропонує Кабмін

Першочергово хочуть визначити, скільки підприємств потребують розміщення на безпечній території.  

Відповідно тоді треба визначити, скільки є вільних виробничих площ для використання і створити єдину базу даних. 

Тоді підготувати пропозиції щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

Надалі потрібно:

  • Сприяти оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій.
  • Розробити механізм відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення Укрпоштою без окремих кошторисів.
  • Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до комунікацій.
  • Опрацювати питання щодо компенсацій підприємствам за підключення до електрики.
  • Вирішити перенесення строку сплати відсотків за кредитами чи позиками, які надали українські банки переміщеним підприємствам, щоб ті змогли відновити виробництво. 
  • Опрацювати можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішити питання щодо критичного імпорту окремих товарів.
  • Спростити процедури надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств.

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Автор: Оксана Княжик