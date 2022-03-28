Уряд вирішив активніше евакуйовувати підприємства на захід України
28 березня 2022 , 09:36Читать новость на русском
Кабмін видав розпорядження, яким затвердив план невідкладних заходів щодо переміщення підприємств, яким потрібно, на захід України. Мовиться про ті, де зараз йдуть активні бойові дії або є їх небезпека.
Алгоритм дій від уряду треба виконати до кінця березня. План включає певні пункти, повідомляє 24 канал.
Читайте також Україна підвищить у 1,5 рази податки для компаній, які працюють у Росії
Що пропонує Кабмін
Першочергово хочуть визначити, скільки підприємств потребують розміщення на безпечній території.
Відповідно тоді треба визначити, скільки є вільних виробничих площ для використання і створити єдину базу даних.
Тоді підготувати пропозиції щодо спрощення порядку передачі в оренду державного та комунального майна.
Надалі потрібно:
- Сприяти оперативному виділенню рухомого складу залізниць для перевезення виробничого обладнання підприємств, зокрема за поданням обласних військових адміністрацій.
- Розробити механізм відшкодування вартості перевезення майна підприємств та затвердження тарифів на перевезення Укрпоштою без окремих кошторисів.
- Забезпечення оперативного підключення виробничих потужностей переміщених підприємств до комунікацій.
- Опрацювати питання щодо компенсацій підприємствам за підключення до електрики.
- Вирішити перенесення строку сплати відсотків за кредитами чи позиками, які надали українські банки переміщеним підприємствам, щоб ті змогли відновити виробництво.
- Опрацювати можливості формування замовлення для військово-промислового комплексу, а також вирішити питання щодо критичного імпорту окремих товарів.
- Спростити процедури надання або передачі земельних ділянок для розміщення виробничих потужностей підприємств.
Що відомо про дефолт у окупантів: дивіться відео