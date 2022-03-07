Допомога бізнесу та працівникам від уряду

Президент розповів, що Допомога діятиме на час воєнного стану та на рік (як мінімум) після його завершення. "Це лише перша частина урядової підтримки", – зазначив він.

Зверніть увагу Понад половина українського бізнесу працює навіть під час війни

Хто звільняється від податку

ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від сплати ЄСВ (єдиного соціального внеску).

Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, яких призвали до ЗСУ та тероборони.

Звільнення від сплати податків на землю та орендної плати за землю комунальної та державної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Також Зеленський подякував під час звернення бізнесу, який продовжує працювати та сплачувати зарплату українцям.

Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше – це захищати Україну. Держава всі свої зобовʼязання виконує. Проіндексовані пенсії – вже у людей. Зарплата в бюджетній сфері виплачується так, як це і має бути,

– розумував він.

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