Unilever та Cargill: компанії, що намагаються купити час, поки Росія вбиває українців

США та Велика Британія стали чи не найбільшими союзниками України у боротьбі проти російських окупантів. Проте досі чимало компаній родом з цих країн обмежуються лише напівзаходами і продовжують фінансувати вбивства українців.

Зокрема, британська Unliever та американська Cargill лише частково припинили свою діяльність на російському ринку. 24 канал проаналізував, як ці компанії відреагували на повномасштабну війну Росії проти України, і яким чином досі продовжують інвестувати у геноцид української нації.

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Unilever

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну 8 березня. За офіційною заявою британської компанії, вона вжила таких заходів:

сприяла добробуту своїх українських співробітників, зокрема допомагала в їхній евакуації;

надала гуманітарну допомогу у вигляді власних товарів вартістю 5 мільйонів євро;

зупинила імпорт та експорт продукції до та з Росії;

припинила інвестиції та фінансові вливання у рекламу на території країни-агресорки.

Разом з тим Unilever припинила усі ділові операції в Україні – пояснюючи це тим, що начебто сконцентрувала всі свої сили на допомогу постраждалим від війни українцям. Тим часом виробництво продуктів харчування та засобів гігієни під власним брендом у Росії компанія зупиняти не збирається.

Діяльність на Росії

На російському ринку Unilever присутня з 1998 року. За даними росЗМІ, лише у 2021 році британська компанія наторгувала на ринку країни-агресорки понад 81 мільярд рублів – за тодішнім курсом, це близько 1,1 мільярда доларів.

За підрахунками 24 каналу, того року компанія сплатила до державного бюджету Росії загалом близько 220 мільйонів доларів податків. На цю суму країна-терористка змогла, зокрема, отримати:

20 літаків Су-25;

55 танків;

64 ракети "Іскандер";

293 ракети "Калібр";

628 571 автомат "АК-47".

Звісно, за умов припинення експорту товарів, прибутки компанії на ринку країни-терористки значно зменшились, а отже, і зменшився розмір податків. Однак досі на заводах Unilever у Росії працює понад 3 500 співробітників, які отримують зарплату. Загалом компанія продовжує діяльність 4 великих виробничих кластерів у країні-терористці, їй належить 8 великих російських підприємств, які досі не припинили свою діяльність і продовжують підтримувати економіку Росії, зокрема:

маргариновий завод у Москві;

соусна, фасувальна фабрика чаю та завод з виробництва морозива у Тулі;

заводи з виробництва морозива у Новосибірську та Омську.

Бойкот компанії

Зверніть увагу, що до найпопулярніших брендів компанії, які варто бойкотувати кожній свідомій людині, поки Unilever повністю не припинить працювати на економіку країни-терористки, яка вбиває мирних українців, належать:

продукти харчування : Lipton, Brooke Bond, "Бесіда", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соуси "Балтімор", Pomo d'Oro;

: Lipton, Brooke Bond, "Бесіда", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соуси "Балтімор", Pomo d'Oro; побутова хімія та засоби особистої гігієни : Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight;

: Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight; морозиво: Aldgifa, Ben & Jerry's, "Інмарко", Solero, Magnum, Carte D'Or, Breyers, Klondike, Viennetta, Cornetto.

Приклад того, що громадський тиск працює "Ашан" ізолює російський офіс: компанія припиняє інвестиції та постачання у країну-агресорку

Cargill

Американська продовольча компанія Cargill є однією з найбільших світових приватних компаній, що інвестують у харчове виробництво та займаються виробництвом сільгосппродукції.

11 березня Cargill опублікувала розлогу офіційну заяву щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак жодних справді дієвих заходів, за заявою, вжито не було – компанія лише:

зупинила нові інвестиції у Росію і "переглядає" наявні бізнес-активності на території країни-агресорки;

співпрацює з низкою організацій, які займаються розв'язанням гуманітарної кризи.

Діяльність на Росії

На російському ринку американська компанія присутня ще з 1991 року. За даними дослідження Єльського університету, за цей час інвестиції Cargill у Росію, зокрема, уже склали 1,1 мільярда доларів, і на неї там працює близько 2 500 росіян.

При цьому компанія не повідомила ні слова про плани припинити роботу на діючих об'єктах на Росії, у які вона вже інвестувала гроші. А це, зокрема:

глюкозно-патоковий комбінат "Єфремівський" у Тульській області;

елеватори у Краснодарському краї;

портовий термінал у Ростові-на-Дону;

завод з виробництва крохмальних продуктів, солодівня та олійноекстракційний завод у Єфремові, сукупною вартістю понад 160 мільйонів доларів;

інвестиції у заводи комбікорму;

олійноекстракційний завод на території Новоганнівського району Волгоградської області.

Разом з тим на російській версії сайту компанії йдеться, що у межах Росії Cargill "інвестує у місцеві громади, бере участь в економічному розвитку країни, встановлює партнерські зв'язки та робить пожертви".

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