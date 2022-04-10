Зокрема, британська Unliever та американська Cargill лише частково припинили свою діяльність на російському ринку. 24 канал проаналізував, як ці компанії відреагували на повномасштабну війну Росії проти України, і яким чином досі продовжують інвестувати у геноцид української нації.

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Unilever

Один зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії Unilever відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну 8 березня. За офіційною заявою британської компанії, вона вжила таких заходів:

сприяла добробуту своїх українських співробітників, зокрема допомагала в їхній евакуації;

надала гуманітарну допомогу у вигляді власних товарів вартістю 5 мільйонів євро;

зупинила імпорт та експорт продукції до та з Росії;

припинила інвестиції та фінансові вливання у рекламу на території країни-агресорки.

Разом з тим Unilever припинила усі ділові операції в Україні – пояснюючи це тим, що начебто сконцентрувала всі свої сили на допомогу постраждалим від війни українцям. Тим часом виробництво продуктів харчування та засобів гігієни під власним брендом у Росії компанія зупиняти не збирається.

Діяльність на Росії

На російському ринку Unilever присутня з 1998 року. За даними росЗМІ, лише у 2021 році британська компанія наторгувала на ринку країни-агресорки понад 81 мільярд рублів – за тодішнім курсом, це близько 1,1 мільярда доларів.

За підрахунками 24 каналу, того року компанія сплатила до державного бюджету Росії загалом близько 220 мільйонів доларів податків. На цю суму країна-терористка змогла, зокрема, отримати:

20 літаків Су-25;

55 танків;

64 ракети "Іскандер";

293 ракети "Калібр";

628 571 автомат "АК-47".

Звісно, за умов припинення експорту товарів, прибутки компанії на ринку країни-терористки значно зменшились, а отже, і зменшився розмір податків. Однак досі на заводах Unilever у Росії працює понад 3 500 співробітників, які отримують зарплату. Загалом компанія продовжує діяльність 4 великих виробничих кластерів у країні-терористці, їй належить 8 великих російських підприємств, які досі не припинили свою діяльність і продовжують підтримувати економіку Росії, зокрема:

маргариновий завод у Москві;

соусна, фасувальна фабрика чаю та завод з виробництва морозива у Тулі;

заводи з виробництва морозива у Новосибірську та Омську.

Бойкот компанії

Зверніть увагу, що до найпопулярніших брендів компанії, які варто бойкотувати кожній свідомій людині, поки Unilever повністю не припинить працювати на економіку країни-терористки, яка вбиває мирних українців, належать:

продукти харчування : Lipton, Brooke Bond, "Бесіда", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соуси "Балтімор", Pomo d'Oro;

: Lipton, Brooke Bond, "Бесіда", Calve, Creme Bonjour, Rama, Bertolli, Knorr, Hellman's, соуси "Балтімор", Pomo d'Oro; побутова хімія та засоби особистої гігієни : Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight;

: Dove, Rexona, Axe, Timotei, Domestos, OMO, CLEAR, Cif, Sunsilk, Sunlight; морозиво: Aldgifa, Ben & Jerry's, "Інмарко", Solero, Magnum, Carte D'Or, Breyers, Klondike, Viennetta, Cornetto.

Приклад того, що громадський тиск працює "Ашан" ізолює російський офіс: компанія припиняє інвестиції та постачання у країну-агресорку

Cargill

Американська продовольча компанія Cargill є однією з найбільших світових приватних компаній, що інвестують у харчове виробництво та займаються виробництвом сільгосппродукції.

11 березня Cargill опублікувала розлогу офіційну заяву щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак жодних справді дієвих заходів, за заявою, вжито не було – компанія лише:

зупинила нові інвестиції у Росію і "переглядає" наявні бізнес-активності на території країни-агресорки;

співпрацює з низкою організацій, які займаються розв'язанням гуманітарної кризи.

Діяльність на Росії

На російському ринку американська компанія присутня ще з 1991 року. За даними дослідження Єльського університету, за цей час інвестиції Cargill у Росію, зокрема, уже склали 1,1 мільярда доларів, і на неї там працює близько 2 500 росіян.

При цьому компанія не повідомила ні слова про плани припинити роботу на діючих об'єктах на Росії, у які вона вже інвестувала гроші. А це, зокрема:

глюкозно-патоковий комбінат "Єфремівський" у Тульській області;

елеватори у Краснодарському краї;

портовий термінал у Ростові-на-Дону;

завод з виробництва крохмальних продуктів, солодівня та олійноекстракційний завод у Єфремові, сукупною вартістю понад 160 мільйонів доларів;

інвестиції у заводи комбікорму;

олійноекстракційний завод на території Новоганнівського району Волгоградської області.

Разом з тим на російській версії сайту компанії йдеться, що у межах Росії Cargill "інвестує у місцеві громади, бере участь в економічному розвитку країни, встановлює партнерські зв'язки та робить пожертви".

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