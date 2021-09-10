Якщо онлайн-продавець відмовиться публікувати інформацію про власну діяльність, то його ресурс заблокують. Для цього Мінекономіки підготувало цілих два законопроєкти.

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Що зміниться для онлайн-продавців

Нові зміни планують внести до законів "Про електронну комерцію" та "Про захист прав споживачів". Законопроєкти покликані запровадити дієві механізми регулювання електронної комерції.

Регулювання електронної комерції – вимога сьогодення. Адже неможливість ідентифікувати онлайн-продавця спричиняє незахищеність прав споживача та бюджетні втрати через відсутність реєстрації продавців як підприємців,

– зазначає заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Підприємці, які здійснюють продажі за допомогою онлайн-майданчиків та інших електронних ресурсів, будуть змушені розміщувати вичерпну інформацію про себе, як суб'єкта господарювання, і перелік інформації про продукцію.

Також планується створення платформи "Е-покупець", яка дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою "Перевірений продавець".

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Крім цього, Держпродспоживслужба проситиме провайдерів блокувати інтернет-магазини, які ведуть нечесну торгівлю, обманюють покупців та не надають інформацію про себе. Яку саме інформацію продавці будуть змушені публікувати на своїх ресурсах – поки не відомо. Наразі проєкти законів перебувають на розгляді Кабінету міністрів України.