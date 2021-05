Улюблені книжки мільярдерів: топ від Маска, Гейтса, Цукерберга та Безоса

Шукаєте, що почитати влітку та цікавитесь світом бізнесу? Ми підготували вам підбірку улюблених книг таких акул бізнесу як Ілон Маск, Білл Гейтс, Воррен Баффет, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші.

Навіть найбільш успішним людям у бізнесі деколи потрібна підтримка – і щоб отримати її вони доволі часто звертаються до книжок. Білл Гейтс і Чарльз Кох настільки захоплені книжками, що на їх персональних сторінках є цілі розділи із рекомендаціями книжок. Марк Цукерберг створив власний книжковий клуб, а Ілон Маск часто обговорює у твіттері те, що він читає.

Книжкові рекомендації від мільярдерів

1. Воррен Баффет та Білл Гейтс – Бізнес-пригоди. 12 класичних історій Волл-стріт

Business Adventures — Twelve Classic Tales from the World of Wall Street, Джон Брукс, 1969 рік / Фото Аmazon

Ця книжка є улюбленою одразу у двох мільярдерів: Білла Гейтса та Воррена Баффета. Білл Гейтс називає її найкращою книгою про бізнес, які він взагалі читав. Генеральний директор Berkshire Hathaway Воррен Баффет поділився цією книгою зі співзасновником Microsoft Біллом Гейтсом у 1991 році, і ця книга швидко стала для Гейтса основною бізнес-книгою.

Сьогодні, більш ніж через два десятиліття після того, як Воррен позичив її мені, і більш ніж через чотири десятиліття після того, як вона була вперше опублікована, "Бізнес-пригоди" залишаються кращою діловою книгою, яку я коли-небудь читав. Глибокі ідеї Брукса про бізнес так само актуальні сьогодні, як і тоді,

– пише Гейтс на сайті GatesNotes.com.

2. Джефф Безос – Побудовані навічно. Успіх компаній, що володіють баченням

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Джим Коллінз, Джеррі І. Поррас, 1994 рік / Фото Аmazon

Засновник Amazon Джефф Безос неодноразово казав, що це його улюблена бізнес-книга.

Це не книга про харизматичних лідерів-візіонерів. Вона не про концепції провидницьких продуктів, пророчі вироби або провісницьке розуміння ринку. Вона також не про те, як просто мати корпоративне бачення. Це книга про щось набагато важливіше, довговічне та істотніше. Вона про далекоглядні компанії,

– так самі автори описують власну книгу

3. Ілон Маск – Від нуля до одиниці! Нотатки про стартапи

Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future, Пітер Тіль, 2014 рік​ / Фото Amazon

У цьому бестселері Пітера Тіля розглядається майбутнє прогресу в Америці. Те, як люди повинні думати про інновації, і правильні питання, які потрібно задавати, коли ви освоюєте нову територію в бізнесі.

Пітер Тіль створив безліч проривних компаній, і "Від нуля до одиниці" показує, як це зробити,

– написав про книгу засновник SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск.

Натомість генеральний директор Facebook Марк Цукерберг сказав, що книга "пропонує абсолютно нові та свіжі ідеї про те, як створювати цінності у світі".

4. Марк Цукерберг – Занепад влади

The End of Power, Мойзес Наїм, 2013 рік / Фото Amazon

Цукерберг співає дифірамби цій книзі, визнаній Financial Times найкращою книгою року у 2013 році. У книзі досліджується динаміка зміни влади.

Влада переміщується – від великих, стабільних армій до вільних банд повстанців, від корпоративних левіафанів до моторних стартапів, від президентських палаців до громадських площадок. Але влада також змінюється, її стає важче використовувати та легше втратити,

– йдеться в описі книги.

Коли Цукерберг розмістив книгу "Занепад влади" у своїй віртуальній читацькій групі у фейсбуці, вона була розпродана менше ніж за два дні по всьому світу.

5. Шеріл Сандберг – Відкрийте власні сильні сторони

Now, Discover Your Strengths, Бакінгем Маркус, 2001 рік / Фото Amazon

Зі слів головної операційної директорки Facebook, ця книга досліджує, як люди можуть розвивати свої унікальні таланти та сильні сторони.

Маркус Бакінгем (співавтор книги) і його колеги протягом 25 років проводили опитування співробітників, щоб з'ясувати, які чинники пророкують видатні результати. Вони виявили, що найважливішою передумовою успіху компанії або підрозділу було те, скільки людей відповіли "так" на запитання: "чи є у вас можливість кожен день робити те, що у вас виходить найкраще?". Ця книга зіграла важливу роль в тому, як ми думаємо про розвиток талантів у Facebook,

– сказала Сандберг виданню New York Times

Також Шеріл Сандберг наголошує на тому, що саме вищезазначене питання, визначає те, як Facebook зараз проводить оцінку роботи співробітників і багато інших аспектів діяльності компанії.

6. Чарльз Кох – Знання та рішення

Knowledge and Decisions, Томас Соуелл, 1980 рік/ Фото Аmazon

Американський підприємець-мільярдер і філантроп включив цю книгу, що отримала премію Центру права та економіки у 1980 році, у перелік 30 книг, рекомендованих до прочитання на його сайті. У книзі досліджується, "як знання поширюються і розподіляються в сучасному суспільстві".

У анотації до книги вказано, що суспільство страждає від постійно зростаючого розриву між знаннями з перших рук і прийняттям рішень,

– підкреслює Чарльз Кох

Багато читачів захоплено відгукуються про книгу, один з них зазначає, що вона змінила те, як він аналізує соціальні та політичні тенденції, а інший називає її "глибокою, основоположною роботою".