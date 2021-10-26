В Укрзалізниці призначили нове тимчасове управління

Кабінет Міністрів звільнив з роботи членів правління Укрзалізниці. На їхнє місце призначили нових посадовців, які виконуватимуть обов'язки тимчасово – до обрання наглядової ради.

Головою правління призначили Олександра Камишіна. Він з серпня очолював компанію як виконувач обов'язки керівника.

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Члени нового управління

Григорій Бойко – директор з інженерно-технічного забезпечення УЗ;

– директор з інженерно-технічного забезпечення УЗ; Євген Лященко – колишній директор "Медіа Групи Україна", що входить до SCM олігарха Ріната Ахметова. Після призначення Камишіна працював його позаштатним радником;

– колишній директор "Медіа Групи Україна", що входить до SCM олігарха Ріната Ахметова. Після призначення Камишіна працював його позаштатним радником; Орест Логунов – директор публічних закупівель у "Нафтогазі" з 2017 року, до того 3 роки працював директором з логістики у ДТЕК Ахметова та 4 роки – директором з логістики та закупівель "АрселорМіттал";

– директор публічних закупівель у "Нафтогазі" з 2017 року, до того 3 роки працював директором з логістики у ДТЕК Ахметова та 4 роки – директором з логістики та закупівель "АрселорМіттал"; Олександр Перцовський – очільник пасажирської вертикалі в УЗ з 2020 року, колишній заступник директора Укрпошти;

– очільник пасажирської вертикалі в УЗ з 2020 року, колишній заступник директора Укрпошти; Роман Черніцький – ексдиректор з інфраструктури Укрзалізниці.

Зауважимо, постійне правління компанія отримає після обрання наглядової ради, що вносить подання до Кабміну. Водночас статися це має не пізніше 31 грудня 2021 року.