Головою правління призначили Олександра Камишіна. Він з серпня очолював компанію як виконувач обов'язки керівника.

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Члени нового управління

Григорій Бойко – директор з інженерно-технічного забезпечення УЗ;

– директор з інженерно-технічного забезпечення УЗ; Євген Лященко – колишній директор "Медіа Групи Україна", що входить до SCM олігарха Ріната Ахметова. Після призначення Камишіна працював його позаштатним радником;

– колишній директор "Медіа Групи Україна", що входить до SCM олігарха Ріната Ахметова. Після призначення Камишіна працював його позаштатним радником; Орест Логунов – директор публічних закупівель у "Нафтогазі" з 2017 року, до того 3 роки працював директором з логістики у ДТЕК Ахметова та 4 роки – директором з логістики та закупівель "АрселорМіттал";

– директор публічних закупівель у "Нафтогазі" з 2017 року, до того 3 роки працював директором з логістики у ДТЕК Ахметова та 4 роки – директором з логістики та закупівель "АрселорМіттал"; Олександр Перцовський – очільник пасажирської вертикалі в УЗ з 2020 року, колишній заступник директора Укрпошти;

– очільник пасажирської вертикалі в УЗ з 2020 року, колишній заступник директора Укрпошти; Роман Черніцький – ексдиректор з інфраструктури Укрзалізниці.

Зауважимо, постійне правління компанія отримає після обрання наглядової ради, що вносить подання до Кабміну. Водночас статися це має не пізніше 31 грудня 2021 року.

Зверніть увагу! 22 вересня припинили повноваження голови наглядової ради УЗ Шевкі Аджунером, а також трьома її членами – Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим. Контракт з ними закінчився ще 19 червня.