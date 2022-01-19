Укрпошта звернулась до АМКУ за дозволом на придбання "Альпарі банку"

Антимонопольний комітет 19 січня розгляне питання, чи необхідний держкомпанії Укрпошта дозвіл на придбання "Альпарі банку".

Вперше про намір Укрпошти купити банк стало відомо ще у листопаді минулого року. Тоді генеральний директор національного поштового оператора Ігор Смілянський не спростовував і не підтверджував таку інформацію.

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Укрпошта купує "Альпарі банк"

Раніше видання Liga.net, посилаючись на джерела у Кабміні та Укрпошті, повідомляло, що вартість угоди становить 260 мільйонів гривень. Кабінет Міністрів і Мінінфраструктури начебто погодились на таку вартість.

Тепер згоду на придбання має дати Національний банк України, який неодноразово виступав проти купівлі фінансової установи Укрпоштою.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону, який дозволяв би державній Укрпошті надавати банківські послуги. У НБУ тоді вперше виступили проти такої ініціативи.

Додамо, що купівля діючої банківської установи потрібна Укрпошті задля отримання відповідної ліцензії, що дозволятиме надавати банківські послуги у відділеннях національного поштового оператора.