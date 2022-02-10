Укрпошта значно збільшила обсяги міжнародної доставки: які країни стали найпопулярнішими

Укрпошта збільшила обсяги експорту на 27% у 2021 році. Загалом оператор здійснив доставку понад 4,7 мільйона кілограмів міжнародних відправлень.

Найбільше посилок українці відправляли у США, Велику Британію, країни Європейського Союзу, Канаду, Австралію і Японію. Зокрема, завдяки партнерству з авіакомпанією Windrose Airlines, Укрпошта відправила до аеропорту Нью-Йорка 96 чартерних прямих вантажних рейсів з Києва.

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Зростання показників міжнародної доставки

Для порівняння, у 2020 році Укрпошта доставила лише 3,7 мільйона кілограмів експортних відправлень.

Хоча 2021 рік був дуже складним для міжнародної логістики, оскільки пасажирське авіасполучення, на жаль, не відновилось у достатньому обсязі, минулого року Укрпошта змогла втримати зростання експорту і майже на третину збільшила доставку міжнародних відправлень,

– йдеться у повідомленні компанії.

Поштовий оператор повідомив, що сьогодні є партнером провідних авіакомпаній світу, зокрема:

МАУ;

Turkish Airlines;

LOT;

KLM;

Lufthansa;

AirBaltic.

При цьому Укрпошта здійснює міжнародні відправлення посилок з чотирьох аеропортів України:

"Бориспіль" (Київ);

"Імені І. Сікорського" (Київ);

"Імені Данила Галицького" (Львів);

Одеського аеропорту.

У компанії додають, що також розпочали співпрацю із найбільш швидкозростаючою платформою електронної комерції Wish. Це відкриває українському бізнесу додаткову можливість продавати свою продукцію у США, ЄС і Австралію.

Обсяги міжнародної доставки Укрпоштою / Інфографіка Укрпошта