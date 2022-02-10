Укрпошта значно збільшила обсяги міжнародної доставки: які країни стали найпопулярнішими
Джерело:Укрпошта
Укрпошта збільшила обсяги експорту на 27% у 2021 році. Загалом оператор здійснив доставку понад 4,7 мільйона кілограмів міжнародних відправлень.
Найбільше посилок українці відправляли у США, Велику Британію, країни Європейського Союзу, Канаду, Австралію і Японію. Зокрема, завдяки партнерству з авіакомпанією Windrose Airlines, Укрпошта відправила до аеропорту Нью-Йорка 96 чартерних прямих вантажних рейсів з Києва.
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Зростання показників міжнародної доставки
Для порівняння, у 2020 році Укрпошта доставила лише 3,7 мільйона кілограмів експортних відправлень.
Хоча 2021 рік був дуже складним для міжнародної логістики, оскільки пасажирське авіасполучення, на жаль, не відновилось у достатньому обсязі, минулого року Укрпошта змогла втримати зростання експорту і майже на третину збільшила доставку міжнародних відправлень,
– йдеться у повідомленні компанії.
Поштовий оператор повідомив, що сьогодні є партнером провідних авіакомпаній світу, зокрема:
- МАУ;
- Turkish Airlines;
- LOT;
- KLM;
- Lufthansa;
- AirBaltic.
При цьому Укрпошта здійснює міжнародні відправлення посилок з чотирьох аеропортів України:
- "Бориспіль" (Київ);
- "Імені І. Сікорського" (Київ);
- "Імені Данила Галицького" (Львів);
- Одеського аеропорту.
У компанії додають, що також розпочали співпрацю із найбільш швидкозростаючою платформою електронної комерції Wish. Це відкриває українському бізнесу додаткову можливість продавати свою продукцію у США, ЄС і Австралію.
Обсяги міжнародної доставки Укрпоштою / Інфографіка Укрпошта