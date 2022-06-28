Укрпошта відкрила офіційний магазин на Amazon: там уже можна купити марку з "Мрією"

Укрпошта відкрила власний магазин на платформі Amazon. Таким чином українська компанія стала першим поштовим оператором у світі, який отримав офіційне представництво на торговому майданчику.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський на свої сторінці у фейсбуці 28 червня. Він зауважив, що у магазині поштового оператора на Amazon уже можна придбати марку "Українська мрія".

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Укрпошта відкрила власний магазин на Amazon

Ігор Смілянський пояснив, що попри те, що в основному законі України не закріплено права українців мати доступ до майданчика Amazon, команді Укрпошти дуже хотілось це право надати. Він зауважив, що на платформі є багато корисних речей, які пригодились би Збройним Силам України та територіальній обороні, й Укрпошта робитиме все, щоб ця мрія здійснилась.

Але поки Amazon не йде до нас, ми вирішили піти до Amazon, щоб краще познайомитись з ним перед тим, як привести його в Україну. Ми довго до цього йшли, і тепер наші клієнти по всьому світу, а особливо у США, зможуть долучитись до української мрії. І, хто знає, може зовсім скоро на цьому майданчику, в магазині Укрпошти, з'являться і ваші товари, які ми із задоволенням доставимо в США, здійснивши мрію виходу на світовий ринок,

– зауважив Смілянський.

Гендиректор поштового оператора закликав українців ділитися посиланням на офіційний магазин Укрпошти на Amazon зі своїми друзями за кордоном. До слова, там вже можна замовити поштові марки "Українська мрія" та "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!", а також мерч з попереднім тиражем марок "Російський воєнний корабель".

Додамо, що поштові марки можна замовити лише у наборі з 6 штук. Вони продаються разом з поштовим конвертом та тематичною листівкою.

Пропозиції Укрпошти на платформі Amazon / Скриншоти з Amazon

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