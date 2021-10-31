У компанії обіцяють, що гроші розіграють між вакцинованими. Про це у компанії повідомили 31 жовтня.
До теми Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"
Укрпошта розігрує мільйон між співробітниками
Між вакцинованими співробітниками будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тисячі, 3 тисяч, 5 тисяч та 50 тисяч гривень. У такий спосіб поштовий оператор планує мотивувати співробітників проходити планову вакцинацію від COVID-19,
– заявили у компанії.
Там також пояснили, що наразі вакцинована третина співробітників. Зокрема гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що "за останній тиждень в Укрпошті дозу вакцини отримало 2,5 тисячі співробітників".
Смілянський сподівається, що гроші мотивуватимуть людей вакцинуватись, адже "це не лише питання їхнього здоров'я, але і здоров'я клієнтів"
Коротка передісторія про вакцинацію в Укрпошті
- Наразі у відділеннях Укрпошти по всій Україні діють тимчасові пункти вакцинації, де щепитись можуть не лише співробітники компанії, але й всі охочі.
- 13 жовтня Ігор Смілянський опублікував лист до нього, у якому співробітник вимагав, щоб його не примушували до вакцинації.
- Якщо ж це таки станеться, і проявляться якісь побічні ефекти, чоловік хоче мільярд євро компенсації. Зокрема, серед них може бути пронизливий крик і висока температура.
- Посадовець з іронією відзначив, що тепер знає, чому політики і експерти кричать на різних шоу – це у них побічний ефект від щеплення.