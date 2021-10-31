У компанії обіцяють, що гроші розіграють між вакцинованими. Про це у компанії повідомили 31 жовтня.

До теми Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"

Укрпошта розігрує мільйон між співробітниками

Між вакцинованими співробітниками будуть розіграні грошові призи в розмірі 1 тисячі, 3 тисяч, 5 тисяч та 50 тисяч гривень. У такий спосіб поштовий оператор планує мотивувати співробітників проходити планову вакцинацію від COVID-19,

– заявили у компанії.

Там також пояснили, що наразі вакцинована третина співробітників. Зокрема гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що "за останній тиждень в Укрпошті дозу вакцини отримало 2,5 тисячі співробітників".

Смілянський сподівається, що гроші мотивуватимуть людей вакцинуватись, адже "це не лише питання їхнього здоров'я, але і здоров'я клієнтів"

Коротка передісторія про вакцинацію в Укрпошті