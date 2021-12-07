Рейтинг склала аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers (PwC). Загалом у список потрапили поштові служби 198 країн, яких оцінювали на основі 114 показників. У порівнянні з минулим роком, Укрпошта піднялась на 121 позицію.

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Деталі рейтингу

Укрпошта випередила великих національних поштових операторів, зокрема, таких країн:

Об'єднані Арабські Емірати (3 місце);

Сінгапур (20 місце);

Японія (34 місце);

Франція (56 місце);

Швейцарія (58 місце);

Велика Британія (64 місце);

США (88 місце).

Перше місце у рейтингу отримала національна пошта В'єтнаму.

За півтора року з моменту, коли Укрпошта почала надавати послуги EMS, за оцінкою PwC щодо якості та швидкості доставки ми перемістились із другої сотні рейтингу одразу на 2 позицію,

– зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначається, що одним із ключових критеріїв оцінки була якість доставки відправлень EMS. Цей показник для імпорту у третьому кварталі 2021 року становив для Укрпошти 99%. Своєчасність обробки експортних відправлень до України, своєю чергою, – 97%.

Також автори рейтингу враховували своєчасність та коректність передачі інформації поштам-партнерам. Для Укрпошти цей показник за рік зріс на 10% і становить 95%.

Відправлення EMS доставляють винятково авіатранспортом і обробляють пріоритетно як в Україні, так і в країні призначення, тому середній загальний термін доставки для більшості країн становить 7−10 днів.

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