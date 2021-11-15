Наразі Укрпошта готує необхідні документи. Про це повідомляє видання Liga.net з посиланням на власні джерела.

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Навіщо Укрпошті купувати банк

Купівля банку відбувається у межах стратегії Укрпошти. Генеральний директор підприємства Ігор Смілянський ще у 2016 році заявляв про наміри розвитку електронної комерції та фінансових послуг через поштовий банк. Тоді посадовець наголошував, що близько 12 – 14 мільйонів українців живуть у селах і містах, де немає банківських відділень, але є відділення Укрпошти.

Банківські послуги у відділеннях Укрпошти дадуть їй додаткову ліквідність завдяки депозитам,

– коментує ексзаступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз.

За словами експерта, в Україні є безліч людей, які мають заощадження і хочуть зберігати їх у банках, але не мають до них доступу. Якщо на базі відділень Укрпошти відкрити банківські філії, тоді це стане можливим.

До слова, за підрахунками Укрпошти, банківські послуги дозволять їм вдвічі збільшити дохід до 2025 року – до 16 мільярдів гривень.

Що відомо про АТ "Альпарі банк" Банк заснували у 2012 році. Головою наглядової ради став третій президент України Віктор Ющенко. Офіційним власником з лютого 2016 року зареєстровано Бахтарі Хедаятоллаха.



Статутний капітал "Альпарі банку" – мінімальний із дозволених, а саме 200 мільйонів гривень. Установа має лише одне відділення.

Додамо, що "Альпарі банк" за третій квартал 2021 року мав 44,6 мільйона гривень зобов'язань, 1,3 мільйона податкового боргу та 8,3 мільйона збитків.