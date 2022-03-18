Українців закликали долучитися до мітингів під офісами компаній, що не йдуть з Росії
Джерело:телеграм-канал Ярослава Железняка
Наступного тижня у різних країнах відбудуться мітинги біля головних офісів компаній, що досі співпрацюють з Росією.
До організації акцій протесту долучаться українські посольства, українська діаспора та всі, хто готовий підтримати Україну.
До теми Один із найбільших світових виробників шин згортає роботу в Росії
Щоб взяти участь в мітингу, потрібно заповнити коротку форму. З кожним погодять місце та час, а також надішлють більш детальну інформацію після заповнення форми.
Також звертаються до працівників компаній, які не йдуть з російського ринку. Їх просять надати певну інформацію про компанію, як-от наскільки великий у цієї компанії бізнес в Росії та чому вона не йде з ринку агресора, а також, що переконає компанію піти на цей крок. Звісно, все це анонімно. Нардеп Железняк попросив надсилати інформацію на його пошту, доступ до якої, має лише він – helpua.donations@gmail.com.
Де плануються мітинги
- Metro — Дюссельдорф, Німеччина;
- Danone — Париж, Франція;
- Nestlé — Веве, Швейцарія;
- Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США;
- Johnson & Johnson — Нью-Джерсі, США;
- Renault — Париж, Франція;
- SKF — Гетеборг, Швеція;
- Bosch — Герлінген, Німеччина;
- Danieli — Буттріо, Італія;
- Grundfos — Б’єррингбро, Данія;
- Syngenta — Базель, Швейцарія
- DuPont — Делавер, США;
- Dow Chemical — Мічиган, США;
- Райффайзен — Відень, Австрія;
- Unicredit — Мілан, Італія;
- Société Générale — Париж, Франція;
- Citi — Нью-Йорк, США.
Щоправда, список компаній може змінюватися. Усіх, хто заповнив форму, попереджатимуть про будь-які зміни та нові деталі.
До теми – Nestle не бачить нічого не етичного у роботі в Росії: дивіться відео