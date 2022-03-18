До організації акцій протесту долучаться українські посольства, українська діаспора та всі, хто готовий підтримати Україну.

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Щоб взяти участь в мітингу, потрібно заповнити коротку форму. З кожним погодять місце та час, а також надішлють більш детальну інформацію після заповнення форми.

Також звертаються до працівників компаній, які не йдуть з російського ринку. Їх просять надати певну інформацію про компанію, як-от наскільки великий у цієї компанії бізнес в Росії та чому вона не йде з ринку агресора, а також, що переконає компанію піти на цей крок. Звісно, все це анонімно. Нардеп Железняк попросив надсилати інформацію на його пошту, доступ до якої, має лише він – helpua.donations@gmail.com.

Де плануються мітинги

  • Metro — Дюссельдорф, Німеччина;
  • Danone — Париж, Франція;
  • Nestlé — Веве, Швейцарія;
  • Colgate-Palmolive — Нью-Йорк, США;
  • Johnson & Johnson — Нью-Джерсі, США;
  • Renault — Париж, Франція;
  • SKF — Гетеборг, Швеція;
  • Bosch — Герлінген, Німеччина;
  • Danieli — Буттріо, Італія;
  • Grundfos — Б’єррингбро, Данія;
  • Syngenta — Базель, Швейцарія
  • DuPont — Делавер, США;
  • Dow Chemical — Мічиган, США;
  • Райффайзен — Відень, Австрія;
  • Unicredit — Мілан, Італія;
  • Société Générale — Париж, Франція;
  • Citi — Нью-Йорк, США.

Щоправда, список компаній може змінюватися. Усіх, хто заповнив форму, попереджатимуть про будь-які зміни та нові деталі.

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