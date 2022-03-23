Водночас у компанії зазначають, що з початком російського вторгнення обсяги перевезень знизилися у 20 разів. "Нова пошта" проаналізувала, як змінилася кількість доставок та що українці замовляють онлайн під час війни.

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Там зазначили, якщо на другому тижні війни в середньому перевозили 100 – 125 тисяч посилок на день, то з 21 березня зафіксували вже 350 тисяч відправок. З них 60% становлять онлайн-замовлення.

Тобто 200 тисяч товарів на день замовили українці онлайн,
– наголосили у компанії.

Однак все ще у 5 разів менше, ніж було у "довоєнний" період. Утім, зрештою, кількість онлайн-покупок продовжує зростати.

Крім того, клієнти перестали забирати вже доставлені посилки.

Що найчастіше замовляють

Серед найпопулярніших категорій товарів, які замовляють українці через "Нову пошту":

  • одяг;
  • взуття;
  • автотовари та запчастини;
  • товари медичного призначення (зокрема ліки);
  • продукти харчування;
  • косметика;
  • зоотовари.