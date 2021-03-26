Коронавірус не зупинив українців в Польщі: вони відкрили ще більше компаній
Попри пандемію українці активно відкривають компанії в сусідній країні. Як зросла кількість підприємців за час пандемії – читайте далі.
Джерело:Rzechpospolita
У лютому цього року майже чотири з п'яти економічних іммігрантів з України мали плани або збиралися розпочати власний бізнес у Польщі. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дослідження Gremi Personal.
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Відтак кількість українців, які хочуть розпочати власний бізнес у Польщі, зросла 5,9 тисячі.
Чому українці відкривають бізнес у Польщі
- географічна близькість;
- схожа мова;
- стабільна економіка;
- прозорі умови для відкриття та ведення бізнесу для іноземців;
- прозорі податкові норми та державні норми.
Цікаво, що останні дві причини є визначальними.
Поляки мають менталітет, подібний до нашого, але європейський підхід до ведення бізнесу,
– наголошує Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.
Експерт також називає пандемію коронавірусу як одну з причин. Вона породила нову тенденцію економічної еміграції з України. Власники середнього та малого бізнесу, який збанкрутував, подалися у Польщу і, освоївшись, створюють компанії там.
Який бізнес відкривають українці
Згідно з дослідженням EWL восени 2019 року українці в Польщі розглядали можливість відкрити власний бізнес у:
- сфері послуг;
- торгівлі;
- культурно-розважальній галузі;
- будівництві;
- логістиці;
- готельному бізнесі.
Щоправда, коронавірус дещо змінив цей перелік.
Іноземці у Польщі, як і поляки, винесли урок з пандемії коронавірусу. Тому вони частіше перевіряють можливість відкриття власного бізнесу в галузях, стійких до можливих локдаунів, тобто в галузі торгівлі продуктами, логістиці, реконструкції та будівництві,
– пояснює Рафал Мроз з компанії EWL.
Загалом у 2020 році у Польщі зареєструвалися 21,5 тисячі іноземців-підприємців. Це на 11% більше, ніж у 2019 році.
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