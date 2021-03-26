Попри пандемію українці активно відкривають компанії в сусідній країні. Як зросла кількість підприємців за час пандемії – читайте далі.

У лютому цього року майже чотири з п'яти економічних іммігрантів з України мали плани або збиралися розпочати власний бізнес у Польщі. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дослідження Gremi Personal.

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Відтак кількість українців, які хочуть розпочати власний бізнес у Польщі, зросла 5,9 тисячі.

Чому українці відкривають бізнес у Польщі

географічна близькість;

схожа мова;

стабільна економіка;

прозорі умови для відкриття та ведення бізнесу для іноземців;

прозорі податкові норми та державні норми.

Цікаво, що останні дві причини є визначальними.

Поляки мають менталітет, подібний до нашого, але європейський підхід до ведення бізнесу,

– наголошує Євген Кириченко, засновник Gremi Personal.

Експерт також називає пандемію коронавірусу як одну з причин. Вона породила нову тенденцію економічної еміграції з України. Власники середнього та малого бізнесу, який збанкрутував, подалися у Польщу і, освоївшись, створюють компанії там.

Який бізнес відкривають українці

Згідно з дослідженням EWL восени 2019 року українці в Польщі розглядали можливість відкрити власний бізнес у:

сфері послуг;

торгівлі;

культурно-розважальній галузі;

будівництві;

логістиці;

готельному бізнесі.

Щоправда, коронавірус дещо змінив цей перелік.

Іноземці у Польщі, як і поляки, винесли урок з пандемії коронавірусу. Тому вони частіше перевіряють можливість відкриття власного бізнесу в галузях, стійких до можливих локдаунів, тобто в галузі торгівлі продуктами, логістиці, реконструкції та будівництві,

– пояснює Рафал Мроз з компанії EWL.

Загалом у 2020 році у Польщі зареєструвалися 21,5 тисячі іноземців-підприємців. Це на 11% більше, ніж у 2019 році.

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