До участі у конкурсі запрошують як індивідуальних кандидатів, так і готові стартап-команди. Переможці стануть учасниками 6-місячної інкубаційної програми, яка відбуватиметься в онлайн та офлайн-режимах.

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Деталі конкурсу

AllStartup Weekend проводиться у форматі хакатону – заходу, під час якого фахівці з різних галузей об'єднуються у команди та розв'язують певні завдання протягом обмеженого часу. Участь у конкурсі дозволить індивідуальним підприємцям і технічним фахівцям стати співзасновниками стартапу, в якому вони зможуть реалізувати свій потенціал.

Ми вважаємо, що Україна – надзвичайно перспективний ринок, оскільки тут є дуже велика кількість талановитих підприємців і спеціалістів. Вони мають на своєму шляху велику кількість перешкод, які заважають досягти успіху. Наше завдання – допомогти їм подолати труднощі. Монте Девіс СЕО Demium

Найбільш талановиті учасники зможуть пройти 6-місячну програму, де ментори допоможуть розробити бізнес-модель та підготуватись до інвестицій на ранній стадії. За результатами відбору стартапи отримають від 100 тисяч євро.

Додамо, що українці, які пройшли програму, вже створили понад 40 стартапів. 6 з них залучили інвестиції на загальну суму близько одного мільйона євро.

Що відомо про організатора Demium – іспанський інкубатор, заснований 2013 року у Валенсії. Співпрацює з компанією-інвестором та вкладає гроші у таланти. Є одним із найбільш активних венчурних фондів Європи, що вже проінвестував у такі українські стартапи, як Recoshelf, DrugCard, Clean Drops тощо. Компанія представлена у п'яти країнах: Іспанії, Португалії, Греції, Польщі та Україні.

Як взяти участь

Процес відбору складатиметься з серії інтерв'ю з командою Demium в онлайн та офлайн-режимі. З індивідуальними кандидатами, які хочуть створити новий проєкт або долучитись до існуючої команди, обговорять їхній бекграунд, попередній досвід і готовність створити власну компанію.

Кожна команда буде оцінюватись за такими критеріями:

склад команди;

ідеї;

рівень прогресу;

можливість створити продукт, який відповідає попиту на ринку.

Найкращі візьмуть участь у триденному AllStartup Weekend, де під час воркшопів здобудуть нові навички. За підтримки менторів кожна команда презентує свій проєкт представникам Demium, а вже кращі з кращих візьмуть участь у 6-місячній програмі.

Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням. Реєстрація триватиме до 28 січня 2022 року.