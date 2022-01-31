Донедавна Мірошніченко очолював вихід китайського агрегатора таксі DiDi на ринок Казахстану. Перед цим чоловік декілька років працював на керівних посадах в Uber в Україні та Польщі.

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Чим займатиметься новий керівник BlaBlaCar Україна

У BlaBlaCar Мірошніченко працюватиме над розвитком автобусного маркетплейсу та вдосконаленням карпулінгу в Україні.

Довідка. Карпулінг (або каршеринг) – спільне використання приватного авто за допомогою сервісів з пошуку попутників.

Перед BlaBlaCar в Україні стоять амбітні цілі і виклики: прискорити перехід користувачів з офлайну в онлайн та загалом діджиталізація українського автобусного ринку. У 2022 році ми плануємо вдвічі збільшити продажі автобусного маркетплейсу BlaBlaCar,

– розповіли у компанії.

За даними компанії, наразі понад 5 тисяч офіційних автобусних перевізників продають свої квитки на BlaBlaCar у Східній Європі. У компанії вбачають великий потенціал збільшення цієї цифри і розвитку тісних партнерських відносин.

Що стосується карпулінгу, у 2022 році BlaBlaCar сфокусується на поліпшенні надійності сервісу і проведе ще декілька тестів перед запуском монетизації.

Актуальні показники BlaBlaCar в Україні:

8 мільйонів користувачів;

1 мільйон активних щомісяця;

Україна у топ-3 швидкозростаючих країн;

100 співробітників в українському офісі.

Додамо, що раніше позицію керівника українського офісу компанії обіймав Олексій Лазоренко. Він приєднався до BlaBlaCar, коли французька компанія викупила український сервіс "Подорожники" і вийшла на місцевий ринок.

За інформацією компанії, Лазоренко завершив свою кар'єру у BlaBlaCar, щоб приділити час сім'ї, іншим проєктам та інвестиціям. При цьому Олексій залишається акціонером BlaBlaCar і при необхідності братиме участь в обговоренні ключових питань.