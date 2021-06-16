Українському бізнесу презентували пілот електронної акцизної марки

В Україні презентували пілотний проєкт "Електронна акцизна марка". Це зробило Міністерство цифрової траснформації разом з податковою службою.

Електронну акцизну марку обговорили також з представниками Європейської бізнес-асоціації. Детальніше про це – читайте далі.

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Головна мета нововведення – скасувати марку акцизного податку, яка є зараз. Натомість її переведуть в електронний вигляд.

Для чого це роблять

У такий спосіб хочуть спростити звітність та покращити контроль за обігом алкоголю й тютюнових виробів. Також електронний формат зможе збільшити наповнення держбюджету. Це відбудеться через детінізацію ринку підакцизних товарів.

Що таке акцизна марка? Це спеціальний знак, яким позначають алкогольні напої й тютюнові вироби – вони є підакцизними товарами. У такий спосіб підтверджують, що за товари сплатили акцизний збір та продаж є легальним.



Марки акцизного податку / Інфографіка ДФС

Важливі моменти

Перехід на електронні акцизні марки може завдати деяких незручностей, якщо все детально не продумати.