Електронну акцизну марку обговорили також з представниками Європейської бізнес-асоціації. Детальніше про це – читайте далі.
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Головна мета нововведення – скасувати марку акцизного податку, яка є зараз. Натомість її переведуть в електронний вигляд.
Для чого це роблять
У такий спосіб хочуть спростити звітність та покращити контроль за обігом алкоголю й тютюнових виробів. Також електронний формат зможе збільшити наповнення держбюджету. Це відбудеться через детінізацію ринку підакцизних товарів.
Що таке акцизна марка?Це спеціальний знак, яким позначають алкогольні напої й тютюнові вироби – вони є підакцизними товарами. У такий спосіб підтверджують, що за товари сплатили акцизний збір та продаж є легальним.
Марки акцизного податку / Інфографіка ДФС
Важливі моменти
Перехід на електронні акцизні марки може завдати деяких незручностей, якщо все детально не продумати.
- Компаніям необхідно буде наймати додаткових працівників та купувати нове обладнання.
- Перехідний період – не менше 2 років. В обігу залишаться товари з маркою старого зразка, які мають тривалий чи необмежений строк придатності.
- Щоб зменшити витрати на сучасне обладнання, треба детально обговорити формат нової марки та спосіб її нанесення на пляшку.