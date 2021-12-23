Річ у тім, що поки команда збирала документи для отримання гранту від USF, у компанію інвестував 2 мільйони доларів американський акселератор Y Combinator. В Awesomic вирішили, що неправильно у такому випадку отримувати ще й допомогу від держави.

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Awesomic відмовився від гранту USF

Awesomic займається розробкою платформи, яка дозволяє компаніям знайти дизайнера та виконати завдання у короткі терміни. У березні компанія подала дві заявки – в акселератор Y Combinator та на грант від USF.

Спочатку Awesomic переміг у пітчингу USF, і наглядова рада ухвалила видачу гранту. Щоб його отримати, команді потрібно було зібрати пакет документів та відкрити новий банківський рахунок.

Тим часом відбувалася програма Y Combinator. У результаті Awesomic залучив 2 мільйони доларів від акселератора та кількох інших фондів. Це наштовхнуло засновників на ідею відмовитись від грошей USF.

Після закриття раунду ми виросли у декілька разів і зрозуміли, що неправильно в такій ситуації брати допомогу від держави, а також позбавляти фінансової можливості інший стартап. Тому ми відмовились,

– пояснює один із засновників Awesomic Роман Севастьянов.

До слова, в USF діють обмеження щодо стартапів, які можуть отримати грант. Інвестиції в компанію або загальний дохід не мають перевищувати 100 тисяч доларів. Awesomic відповідали критеріям на момент подачі заявки, але після раунду з Y Combinator вийшли за встановлені межі.

Роман Севастьянов розповів, що формально стартап просто не закінчив процедуру отримання гранту. "Ми завжди в хорошому контакті із представниками USF, все їм пояснили. Нас зрозуміли і підтримали", – наголосив підприємець.