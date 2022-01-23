Український стартап створить колекцію NFT-марок для пошти Кот-д'Івуара

Український стартап STAMPSDAQ створить африканські NFT-марки для пошти Кот-д'Івуара. Західноафриканський поштовий оператор планує випустити колекцію 1 лютого.

До колекції увійдуть три марки NFT, на яких будуть зображені традиційні африканські маски. Її розмістять на торговому майданчику STAMPSDAQ, де задля покупки потрібно буде авторизуватись за допомогою криптогаманця.

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Співпраця пошти Кот-д'Івуара з українським стартапом

Колекція міститиме марку із зображенням маски Zamble, яку народ гуро використовує у сімейних ритуалах. Вона уособлює фантастичну тварину, що поєднує антилопу та леопарда.

Також у колекції буде одна історична марка слона, що доступна у трьох номіналах. Вона була першою поштовою маркою Кот-д'Івуара у статусі незалежної держави.

Першу поштову марку незалежної держави Кот-д'Івуара можна буде придбати у вигляді NFT на майданчику, розробленому за участі українців / Фото STAMPSDAQ

Придбати у вигляді NFT можна буде як поширені, так і більш рідкісні марки. Зокрема, "звичайних" буде 10 тисяч штук, рідкісних – 1 тисяча, суперрідкісних – 100, ультрарідкісних – 10, а також одна унікальна.

Що відомо про STAMPSDAQ

. Невзаємозамінні токени (NFT) – це особливий тип криптовалюти, що являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах. NFT є одиницею у цифровій книзі, де кожен токен може представляти унікальний цифровий елемент.

STAMPSDAQ – українсько-естонський стартап, що працює над створенням блокчейн-системи цифрової філателії і мистецтва. На спеціально розробленому торговому майданчику можна купити, продати і обміняти авторизовані поштові марки і твори мистецтва у вигляді цифрових активів NFT.

Додамо, що наприкінці травня 2021 року пошта Австрії вирішила випустити поштові марки, прив'язані до токенів. Їх використовують для позначення фізичних поштових відділень, а також кожна марка зберігається на блокчейні і може бути частиною цифрової філателістичної колекції.