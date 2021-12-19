Український стартап Reface почав співпрацювати з Warner Bros Pictures

Українська компанія Reface та Warner Bros. Pictures підписали угоду на рекламне партнерство. Завдяки технологіям штучного інтелекту та ML фанати зможуть підставити свої обличчя замість персонажів фільмів студії.

Контракт діятиме 1 рік, і відтепер промо основних релізів Warner Bros. Pictures відбуватиметься через український Reface. Першим спільним проєктом стане "Матриця: Воскресіння".

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Співпраця Reface та Warner Bros. Pictures

СЕО та співзасновник Reface Дмитро Швець наголошує, що додаток поєднав дитячі мрії стати героєм культового фільму з вірою в те, що будь-який контент можна просувати більш персоналізовано за допомогою штучного інтелекту.

На думку українського розробника, одне з основних завдань стартапа – переконати у цьому великі міжнародні компанії, кіностудії та лейбли. Швець зазначив, що до офіційного партнерства з Warner Bros. Pictures Reface йшов понад рік.

Дати можливість шанувальникам всесвіту "Матриці" поринути у цей світ за допомогою цифрового моделювання – це ж найкращий прояв "Матриці",

– додав старший віцепрезидент Warner Bros. із глобального цифрового маркетингу Браян Ворман.

До слова, контент проєкту "Матриця: Воскресіння" буде безкоштовним для всіх користувачів застосунку Reface до 25 лютого 2022 року.