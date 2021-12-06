Про це виданню DOU анонімно повідомили троє співробітників Reface. У компанії підтвердили, що скоротили 18% команди, реорганізовуючи їх у суміжні проєкти.

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Чому Reface скорочує працівників

За словами одного з анонімних співрозмовників, мовиться про звільнення не 70, а одразу 120 працівників стартапу. Компанія буцімто не виконала жодного з трьох завдань, поставлених інвесторами на початку 2021 року, коли Reface залучила 5,5 мільйона доларів.

За ці гроші компанія зобов'язалась:

знайти product market fit (відповідність продукту очікуванням цільової аудиторії);

підвищити показник CAC/LTV (менші витрати на маркетинг, більший прибуток від клієнтів);

підняти метрику довгострокового retention (показник утримання користувачів додатку).

Крім того, за даними одного з анонімних співрозмовників, Reface намагалась підняти черговий раунд інвестицій у вересні – жовтні у 15 інвестиційних фондах, проте отримала відмову нібито через "дуже низькі продуктові показники".

Повідомляється, що під скорочення потрапили люди, які займались стратегічними завданнями, а залишились лише цінні для повсякденної роботи працівники. Після масового звільнення компанія буцімто зможе протриматись ще 6 – 9 місяців без додаткових інвестицій.

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Відповідь компанії

У Reface, своєю чергою, заявили, що протягом 2021 року найняли 180 осіб, а команда проєкту зросла у 5 разів – до 250 людей.

Щоб посилити нові напрямки і збалансувати посади junior та senior, ми вирішили оптимізувати команду. Останнім часом Reface скоротив 18% працівників, реорганізовуючи їх у суміжні компанії нашої екосистеми. На цьому оптимізацію завершено,

– заявили у стартапі.

Додамо, що у серпні 2020 року український додаток вийшов на перше місце за завантаженнями в американському AppStore.