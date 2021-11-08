Український стартап Meredot залучив 350 тисяч доларів: на що витратять гроші

Стартап Meredot, який займається розробкою безпровідних зарядних станцій для електросамокатів, залучив 350 тисяч доларів інвестицій на етапі seed. Гроші вклали латвійський фонд Overkill VC, Ukraine Invest та дніпровський бізнесмен Олександр Криворучко.

Протягом останніх 6 місяців компанія Meredot розвинулась від розробки лабораторного прототипа до створення комерційної версії безпровідної зарядної станції для операторів електросамокатів Bird, Lime, Bolt та інших. Залучені кошти планують використати для розвитку продукту, випуску перших комерційних версій та запуску пілотних проєктів.

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Що відомо про стартап Meredot

Стартап займається мобільною інфраструктурою B2B для операторів електросамокатів, пропонуючи безпровідні зарядні станції для їхнього транспорту і допомагає містам розв'язати проблеми ефективності, екології та безпеки , використовуючи переваги мікромобільності.

, використовуючи переваги мікромобільності. Система Meredot складається з двох частин: безпровідної зарядної станції (панель керування та паркувальний слот), встановленої у громадських місцях, і адаптера для електросамокатів та електроскутерів.

Після паркування на зарядній станції, яку можна масштабувати під розміри конкретного виду електротранспорту, відбувається процес безпровідної передачі енергії.

У 2019 році Meredot виграла перший грант у розмірі 50 тисяч євро на розробку технології безпровідної зарядки MePower, яка є основним компонентом нинішньої слот-станції. У 2020 році стартап залучив preseed-інвестиції від венчурного фонду Overkill, а оцінка Meredot сягла 1,33 мільйона євро.