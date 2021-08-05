Український стартап Legal Nodes отримав 300 тисяч доларів інвестицій: деталі

Український стартап Legal Nodes залучив 300 тисяч доларів інвестицій на етапі pre-seed. Раунд очолив ангельський синдикат LIFT99.

Legal Nodes заснували українці Нестор Дубневич, Маргарита Сивакова та Максим Малюк. Стартап працює над розробкою юридичної онлайн-платформи та вже налічує понад 60 компаній-клієнтів.

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Що відомо про Legal Nodes

Перспективна бізнес-ідея українців ще у 2020 році отримала грант на 50 тисяч доларів від Українського фонду стартапів. Того ж року ще 50 тисяч у стартап інвестував фонд Hype Ventures шведа Матіаса Екльофа.

Стартап прагне забезпечити швидку та прозору юридичну підтримку за фіксованими цінами через модель підписок, тим самим допомагаючи іншим стартапам. Ціль Legal Nodes – запустити повномасштабну платформу, де компанії найматимуть віртуального юриста без необхідності пошуку додаткових співробітників у свій штат,

– пояснюють у Legal Nodes.

В український стартап вклались не тільки ангельский синдикат LIFT99 та Hype Ventures, але й низка інших інвесторів, зокрема:

Pipedrive;

Printify;

фонд Inspirum Laboratories.

До слова, залучені кошти команда українських стартаперів планує вкласти у запуск платформи та вихід на ринок Великої Британії. Крім цього, Legal Nodes хоче ввести фіксовані підписки та ще більше розширити мережу партнерів.