Український стартап для медитацій Mindist залучив 300 тисяч доларів інвестицій

Український стартап для психічного здоров'я Mindist залучив у pre-seed раунді 300 тисяч доларів. Лід-інвестором виступив фонд SID.

Стартап розробляє додаток для медитацій. Користувачі можуть створювати і ділитись власними медитаціями на платформі з іншими.

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Що відомо про засновників Mindist

Український стартап заснований 2021 року Юлією Овчаренко, Віталієм Рожевським, Владом Соломахою і Дарією Масленніковою. Усі розробники раніше працювали в успішних IT-проєктах і компаніях, зокрема у Microsoft, BetterMe, Preply, Wix.

На що стартап витратить гроші

До інвестиційного раунду також долучились:

співзасновник Restream Алекс Худа;

співзасновник Reface Іван Алцибеєв;

головний виконавчий директор yes.com Філіп Юнген;

керуючий партнер Cubd ventures Едвард Вайсберг;

засновник Livebetter Майк Ноллет та інші ангели.

Отримані кошти Mindist планує витратити на розширення інженерної команди. Наразі стартап шукає розробника React для швидкості перевірки продуктів. Крім того, проєкт хоче розширити свій вплив на американському і європейському ринках.