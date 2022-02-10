У компанії повідомили, що отримані кошти використають на розвиток Workee на американському фриланс-ринку.
Читайте також Український стартап для медитацій Mindist залучив 300 тисяч доларів інвестицій
Чим займається Workee
Workee є постачальником бек-офісних послуг SaaS для фрилансерів. Заснований 2020 року Ігорем Бауманом, Артемом Канакі та Євгеном Кисельовим. Діяльність стартапу зосереджена на розробці системи управління онлайн-бізнесом для фрилансерів, зокрема:
- коучів;
- експертів галузі охорони здоров'я;
- консультантів різних напрямків;
- репетиторів;
- юристів.
Розробка Workee дає змогу фахівцям керувати зустрічами з клієнтами, обліком, фінансовими рахунками і робочим процесом на єдиній платформі.
Ми прагнемо закріпити нашу присутність у якості програмного забезпечення для бек-офісу, щоб спростити роботу в інтернеті. Щоб надати найпростіший спосіб ведення бізнесу в онлайні, ми розробляємо складні системи, орієнтовані на функціональність і можливість підключення до інших зовнішніх інструментів для оптимізації робочих процесів і просування брендів з метою охоплення більшої аудиторії.
До слова, програмне забезпечення Workee дозволяє без кодування автоматично створювати персональні вебсайти для бізнесу, не маючи жодного досвіду програмування. Після цього вебсайт під'єднується до бек-офісного управління через платформу Workee.
Додамо, що український стартап наразі налічує понад 3 тисячі клієнтів-фрилансерів, і сподівається збільшити їхню кількість до 50 тисяч протягом 2022 року. Workee має офіси у США (Делавер), Україні (Київ), Литві і Чехії.