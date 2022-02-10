У компанії повідомили, що отримані кошти використають на розвиток Workee на американському фриланс-ринку.

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Чим займається Workee

Workee є постачальником бек-офісних послуг SaaS для фрилансерів. Заснований 2020 року Ігорем Бауманом, Артемом Канакі та Євгеном Кисельовим. Діяльність стартапу зосереджена на розробці системи управління онлайн-бізнесом для фрилансерів, зокрема:

коучів;

експертів галузі охорони здоров'я;

консультантів різних напрямків;

репетиторів;

юристів.

Розробка Workee дає змогу фахівцям керувати зустрічами з клієнтами, обліком, фінансовими рахунками і робочим процесом на єдиній платформі.

Ми прагнемо закріпити нашу присутність у якості програмного забезпечення для бек-офісу, щоб спростити роботу в інтернеті. Щоб надати найпростіший спосіб ведення бізнесу в онлайні, ми розробляємо складні системи, орієнтовані на функціональність і можливість підключення до інших зовнішніх інструментів для оптимізації робочих процесів і просування брендів з метою охоплення більшої аудиторії. Ігор Бауман CEO Workee

До слова, програмне забезпечення Workee дозволяє без кодування автоматично створювати персональні вебсайти для бізнесу, не маючи жодного досвіду програмування. Після цього вебсайт під'єднується до бек-офісного управління через платформу Workee.

Додамо, що український стартап наразі налічує понад 3 тисячі клієнтів-фрилансерів, і сподівається збільшити їхню кількість до 50 тисяч протягом 2022 року. Workee має офіси у США (Делавер), Україні (Київ), Литві і Чехії.