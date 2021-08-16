Отримані кошти розробники планують використати на вихід стартапу на ринок США та автоматизацію процесу залучення нових клієнтів. Над створенням продукту українська команда працює з кінця 2020 року.

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Що відомо про стартап

За допомогою алгоритмів Machine Learning та системам комп'ютерного зору, Livee здатен протягом 10 хвилин запропонувати клієнтам готову концепцію трансформації робочого простору.

Використовуючи методологію Happiness Impact, розробка розраховує вплив озеленення на різноманітні показники, серед яких – продуктивність праці.

Алгоритми нашої системи у 72% випадків якісно нічим не гірші, ніж пропоновані концепції штатних дизайнерів. При цьому, все відбувається в десятки разів швидше та, враховуючи витрати, ефективніше,

– пояснює Микола Гавриляк, СЕО Livee.

Головна мета стартапу – покрити 90% рутинної роботи дизайнерів та менеджерів з продажів в індустрії озеленення комерційних приміщень.

Наразі Livee уже мають клієнта в Європі, а теперішній фокус команди – ринок США обсягом понад 10 мільярдів доларів.