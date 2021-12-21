У березні 2021 року стартап отримав перші інвестиції у межах раунду загальною сумою 6,5 мільйона доларів. Цього разу головним вкладником виступив європейський фонд Spidertek, до якого долучились український Flyer One Ventures, Startup.Network та група американських бізнес-ангелів.

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На що стартап витратить залучені кошти

Отримані гроші 3DLOOK планує використати для масштабування нового продукту віртуальної примірки речей – YourFit. З-поміж іншого, до функціонала планують додати швидку інтеграцію з провідними платформами електронної комерції, підвищити рівень захисту персональних даних, також оновити інтерфейс.

Інвестиції потрібні для досягнення дуже амбітних цілей – не лише у fashion-ecommerce ніші, але й за її межами. В арсеналі тепер головні гіганти ринку уніформ та бренди високої моди,

– поділився успіхами співзасновник 3DLOOK Вадим Роговський.

Розробник додав, що надалі стартап орієнтуватиметься на відгуки користувачів та потреби брендів, щоб запускати ефективні та затребувані на ринку рішення.

Що відомо про 3DLOOK Український стартап, що працює над технологією сканування людського тіла по фото з використанням штучного інтелекту. Заснований 2016 року, нині налічує понад 100 компаній-клієнтів, у тому числі відомих ритейлерів Tailored Brands, Dickies, e1972, Unisync тощо.

Оцінка компанії

Станом на кінець 2021 року загальна сума залучених інвестицій українського 3DLOOK становить 14,7 мільйона доларів, з яких 7,9 мільйона компанія отримала під час пандемії COVID-19. Серед перших інвесторів стартапу – відомі фонди Boost VC, 500 Startups, Almaz Capital та інші.

Точну оцінку після останнього раунду у 3DLOOK не називають, однак раніше Вадим Роговський зазначав, що стартапу вдалось максимально наблизитись до поставленої цілі у 100 мільйонів доларів ринкової капіталізації.

Український стартап 3DLOOK: дивіться відео