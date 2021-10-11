Український сервіс QR-меню залучив 400 тисяч євро інвестицій з-за кордону

Чеська інвестиційна компанія Reflex Capital вклала в український фудтех-стартап Choice 400 тисяч євро. Загалом вітчизняна розробка зі створення QR-меню за час свого існування отримала 700 тисяч євро інвестицій.

Розробники сервісу Олексій Ільяш та Володимир Оляніцький розповіли, на що їх компанія витратить гроші. Зокрема, Choice планує вийти на ширший міжнародний ринок та заробляти на еквайрингу.

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Що відомо про український стартап Choice

Choice – український стартап, який в основному займається розробкою онлайн-меню для закладів харчування. Клієнти ресторанів зіскановують згенерований QR-код, який перенаправляє їх на електронну сторінку з меню закладу. Засновники сервісу запустили Choice у травні 2020 року, коли їхні основні туристичні бізнеси стали на паузу через карантин.

У команді стартапу працює 35 людей, два офіси розташовані в Україні та Чехії. До жовтня 2021 року їхні послуги QR-меню, рішення для самовивозу та доставки підключили 5 тисяч закладів. У компанії є клієнти у 25 країнах, але найбільше – в Україні та Чехії.

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Інвестиції та амбіційні плани

Всього на рахунку Choice 700 тисяч євро інвестицій. Перші 100 тисяч стартап отримав від британського Seedcamp і чеського J&T Ventures. Наступні 200 тисяч вклала чеська компанія Reflex Capital, яка нещодавно інвестувала ще 400 тисяч євро. Всі інвестори – колишні партнери іншої компанії Ільяша – онлайн-сервісу з бронювання готелів для туристичних операторів Davinci Travel System.

Нещодавно отримані кошти Choice планує вкласти у вихід на ширший ринок, зокрема хоче наростити присутність в Угорщині, Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Крім цього, стартап планує ввести нову послугу – можливість оплати рахунків у закладах завдяки QR-кодам. Таким чином компанія зароблятиме на відсотках з кожної транзакції клієнтів, а не лише на платних підписках на онлайн-меню.

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Оцінка Choice

У березні 2021 року виторг компанії досяг 20 тисяч доларів на місяць, однак поточні показники засновники не оприлюднюють.

Ростемо на 10 – 15% щомісяця,

– заявляє один із засновників Choice Володимир Оляніцький.

Якщо дані правдиві, то український стартап Choice наразі може коштувати від 5 до 10 мільйонів доларів.