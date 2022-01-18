Український сервіс Finmap залучив 1,2 мільйона доларів: на що витратять гроші

Український сервіс обліку грошей для бізнесу Finmap закрив новий раунд інвестицій. Стартапу вдалось залучити 1,2 мільйона доларів від низки європейських фондів.

Отримані кошти команда планує використати на розширення команди розробників, маркетинг і вихід на ринки країн Центральної і Південної Європи. Продукт Finmap доопрацюють і адаптують з урахуванням потреб нової цільової аудиторії.

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Finmap закрив новий раунд інвестицій

У раунді взяли участь такі інвестиційні фонди і приватні інвестори:

Presto Ventures (Чехія);

Sturgeon Capital (Велика Британія);

SID Venture Partners (Україна);

стартап-інкубатор Startup Wise Guys (Естонія);

BRISE Capital (Україна);

СЕО TBI Bank Петро Барон (Велика Британія).

Окрім експансії на нові ринки і розширення команди, у Finmap планують інтеграції з новими банками, CRM-системами, а також додавання опції інвойсингу – функціоналу для виставлення рахунків.

Що таке Finmap Сервіс для ведення обліку грошей бізнесу, який синхронізується з рахунками користувачів через API, дозволяє налаштувати графік платежів, делегувати процес внесення даних, а також аналізувати фінансові операції.



Заснований 2019 року Олександром Солов'єм та Іваном Кауновим. У 2021 році до команди долучився співзасновник monobank Дмитро Дубілет. За останній рік команда сервісу виросла у 8 разів – з 7 до 58 співробітників, які працюють повністю віддалено.

Засновники Finmap переконані, що облік грошей – це важлива частина бізнесу, адже з його допомогою можна побачити реальний стан компанії і прийняти ефективні рішення для розвитку.

У Finmap доступні інтеграції з понад 2 тисячами європейських банків та сервісів, зокрема PayPal, Wise, Revolut, Fondy тощо, а також імпорт даних 1С. Українські користувачі можуть інтегрувати сервіс з Приватбанком, monobank, ПУМБ, імпортувати виписки Альфа-Банку та Райффайзен Банку. Крім того, існує можливість додавати рахунки у понад 30 криптовалютах.

До слова, наразі із сервісом співпрацюють компанії з 12 країн світу. У планах команди – розширити географію і посилити власну присутність у Польщі, Чехії, Іспанії і Туреччині.

Команда сервісу Finmap / Фото Finmap