Залучені кошти команда планує використати на розширення команди розробників, маркетинг і вихід на ринки країн Центральної і Південної Європи. Продукт Finmap доопрацюють і адаптують з урахуванням потреб нової цільової аудиторії.

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Finmap закрив новий раунд інвестицій

У раунді взяли участь такі інвестиційні фонди і приватні інвестори:

Presto Ventures (Чехія);

Sturgeon Capital (Велика Британія);

SID Venture Partners (Україна);

стартап-інкубатор Startup Wise Guys (Естонія);

BRISE Capital (Україна);

СЕО TBI Bank Петро Барон (Велика Британія).

Окрім експансії на нові ринки і розширення команди, у Finmap планують інтеграції з новими банками, CRM-системами, а також додавання опції інвойсингу – функціоналу для виставлення рахунків.

Що таке Finmap Сервіс для ведення обліку грошей бізнесу, який синхронізується з рахунками користувачів через API, дозволяє налаштувати графік платежів, делегувати процес внесення даних, а також аналізувати фінансові операції.



Заснований 2019 року Олександром Солов'єм та Іваном Кауновим. У 2021 році до команди долучився співзасновник monobank Дмитро Дубілет. За останній рік команда сервісу виросла у 8 разів – з 7 до 58 співробітників, які працюють повністю віддалено.

Засновники Finmap переконані, що облік грошей – це важлива частина бізнесу, адже з його допомогою можна побачити реальний стан компанії і прийняти ефективні рішення для розвитку.

У Finmap доступні інтеграції з понад 2 тисячами європейських банків та сервісів, зокрема PayPal, Wise, Revolut, Fondy тощо, а також імпорт даних 1С. Українські користувачі можуть інтегрувати сервіс з Приватбанком, monobank, ПУМБ, імпортувати виписки Альфа-Банку та Райффайзен Банку. Крім того, існує можливість додавати рахунки у понад 30 криптовалютах.

До слова, наразі із сервісом співпрацюють компанії з 12 країн світу. У планах команди – розширити географію і посилити власну присутність у Польщі, Чехії, Іспанії і Туреччині.

Команда сервісу Finmap / Фото Finmap