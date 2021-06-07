Майже 1 мільйон доларів: український сервіс електросамокатів Kiwi залучив потужні інвестиції

Майже 1 мільйон доларів приватні інвестори віддали українському сервісу прокату електросамокатів Kiwi. Імена інвесторів не розкривають.

Гроші використають для масштабування бізнесу. Також закуплять нові електросамокати до кінця 2021 року.

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Співвласник і директор з розвитку компанії Олексій Кушка зазначив, що Kiwi під час першого раунду зверталася до венчурних фондів.

Вони сказали нам: "Спочатку зробіть менші раунди, ми подивимося як ви відпрацюєте і тоді приходьте ще раз". Тепер у нас вже є результати, тому ми почнемо другий раунд і будемо ще раз з ними спілкуватися,

– сказав Кушка.

Сервіс зараз маєв, а працює в компанії. Про операційні витрати Kiwi невідомо.

Відомо, що вже у липні 2021 року сервіс матиме загально 1400 електросамокатів.

Електросамокати в Україні: коротко