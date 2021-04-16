Тепер у Нідерландах: український сервіс доставки Rocket розширився

Сервіс доставки їжі Rocket, який заснували в Україні, вийшов ще й на ринок Нідерландів – відтепер обслуговуватиме мешканців Амстердаму. Однак це не вершина досягнень. У компанії запевнили, що у 2021 році планують запрацювати ще у 10 європейських містах.

Зазначимо, що це вже не перше місто за кордоном, де запрацював сервіс. У грудні 2020 року компанія почала роботу на Кіпрі.

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"Ми віримо, що країна тюльпанів з радістю прийме Rocket, а наші помаранчеві рюкзачки прикрашатимуть місто каналів, велосипедів і будинків "з характером", – написали на фейсбук-сторінці компанії.

Сервіс Rocket: коротко