Тепер у Нідерландах: український сервіс доставки Rocket розширився
Сервіс доставки їжі Rocket, який заснували в Україні, вийшов ще й на ринок Нідерландів – відтепер обслуговуватиме мешканців Амстердаму. Однак це не вершина досягнень. У компанії запевнили, що у 2021 році планують запрацювати ще у 10 європейських містах.
Джерело:фейсбук Rocket
Зазначимо, що це вже не перше місто за кордоном, де запрацював сервіс. У грудні 2020 року компанія почала роботу на Кіпрі.
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"Ми віримо, що країна тюльпанів з радістю прийме Rocket, а наші помаранчеві рюкзачки прикрашатимуть місто каналів, велосипедів і будинків "з характером", – написали на фейсбук-сторінці компанії.
Сервіс Rocket: коротко
- Спочатку сервіс називався "Ракета". Він з'явився в Україні ще до появи Glovo та Uber Eats.
- Запрацював він у березні 2018 року у Дніпрі. Пізніше з'явився і в інших українських містах.
- Коли "Ракета" розширилася та почала роботу на Кіпрі – сервіс перейменували на Rocket.
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